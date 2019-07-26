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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：沒有香港 香港人不值錢

【明報專訊】近日收到不少移了民的老友電話，大多數問及香港是不是很亂，還表示他們好彩早已移民，現在要移民的確不容易，那些電話表面上是慰問，其實是挖苦昔日老友。

事實上，那些移民多年的人見到昔日的香港朋友大多數撈得不錯，早已心癢癢，今日見到香港「有難」，仲唔講番夠本。

不過，這又難怪，人必先自侮然後人侮之，現在搞社運的人希望以外國勢力令港府屈服，他們已經去信60幾個國家，希望將香港定為高危城市。他們這樣做大家都無話可說，他們的確有自由這樣做，就算我們不同意，但亦要尊重他們的自由，甚至要捍衛他們的自由。

很多人都知道，這個暑假將會是香港危急存亡之秋，如果情况繼續惡化，一國兩制隨時會畫上句號，香港亦名存實亡，將會變成國內一個普通城市，沒有香港，香港人就不值錢。

情况續惡化 一國兩制隨時畫上句號

不少人雖然移民離開了，但他們在香港仍然有不少收租物業，令到他們可以在移居地可以不用工作，沒有香港，那些人的生活便會出現問題，就算沒有牽連，香港始終是他們的根，他們的後盾。

有不少人擔心香港局勢發展，我認為無必要擔心，亦不是我們能夠擔心得來的，唯有見步行步，希望局勢不再惡化下去，就算到最後香港提早結束一國兩制，亦不是我們能力所能改變的。

一拍兩散 所有港人都是大輸家

我是政治白癡，只希望香港人安居樂業，言論自由，昨日《明報》經濟版前十新聞都是經濟新聞，經濟專欄文章無一上榜，由此可見，現在很多專欄作家都很小心，目的都是不想得罪任何人，文章自然索然無味。

老實說，今次的事端起因的確錯在政府，但不同政見的人如果繼續下去，最後結局將會是一拍兩散，所有香港人都是大輸家。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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