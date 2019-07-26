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經濟
2019年7月26日星期五
譚新強 中環新譚
投資策略
多國發警示 大酒店：嚴重影響旅業 元朗襲擊損旅遊意欲 業界：東南亞客料跌七成
上月出口按年跌9% 遜預期
李小加：堅持港人治港 不能「港人亂港」
美聯：查詢移民倍增 近半選亞洲國家
恒指乏方向成交續弱 夜期隨外圍低水135點
余偉文10月接替陳德霖掌金管局 上任前主理外匯基金 首要維持金融穩定
按揭政策最受關注 余：延續逆周期措施
曾傳參選特首 陳德霖退休動向成焦點
銀債獲80億認購 最多分6手
微盟配股抽水逾12億
眾安保險獲發牌照 經營互聯網醫院
美容現金券未用當收益 會計師遭譴責罰款
金沙上季EBITDA遜預期 指部分客戶受貿戰影響 暫未損集團營運
澳博上葡京開幕再延期
豐田47億投資滴滴 發展智能出行
忠意人壽港首推年金產品
歐央行改前瞻指引 鋪路減息 歐元兌美元見兩月低位反彈
fb次季利潤跌近五成 道指早段跌過百點
軟銀第2代願景基金 蘋果高盛渣打等傳投資
Tesla技術總監離職
劉思明：強者愈強 強勢股調整可買
張宗永：從歷史看今天
技術取勝：中芯國際或挑戰9.5元
盧駿匡：首長國際有力再升
劉思明：藥股急彈 石藥追落後
周顯：合理價買殼 即係要平
小啟
湯文亮：沒有香港 香港人不值錢
需求殷切 多倫多樓大跌風險有限 明年或減息 有利買家
大數據定賽程 助西甲吸觀眾
社會氣氛差 晟林突煞停開售 福晟國際：市况大變 未決定重推時間
佳源：仍有銀行承做菁雋按揭
雲海會所洋溢度假氛圍
海富苑呎售1.2萬 屋苑未補價新高
私宅轉手獲利比率 上半年98.46%
資策統一中環舊樓業權 2300萬購最後一伙
網球機場手推車回收 機械人代勞
機場回收行李手推車 現需動用逾百工人
方保僑：兩個項目可行性高
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小啟
【明報專訊】《中環新譚》專欄本周再停刊一期。
[譚新強 中環新譚]
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多國發警示 大酒店：嚴重影響旅業 元朗襲擊損旅遊意欲 業界：東南亞客料跌七成
上月出口按年跌9% 遜預期
李小加：堅持港人治港 不能「港人亂港」
美聯：查詢移民倍增 近半選亞洲國家
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余偉文10月接替陳德霖掌金管局 上任前主理外匯基金 首要維持金融穩定
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小啟
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佳源：仍有銀行承做菁雋按揭
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私宅轉手獲利比率 上半年98.46%
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劉思明：強者愈強 強勢股調整可買
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