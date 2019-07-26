周顯：合理價買殼 即係要平

果然，又是希望「以合理價買殼」之類的chicken talk，來者是個SCP（strong country people），是首席執行官，老闆是個九十後富二代。我笑說，所謂的「合理價」，咪即係平殼囉！

他說他接觸過某位動物夫人，不過開價太高，談不攏。

我說，人家條loan都欠3億幾，唔通你要她蝕本賣給你咩？無可能。這種殼，你最好是付5000萬元，尾數全借，這樣子，對方先收了5000萬元現金，又把隻殼從一個信用已全失的債仔的身上，轉移到一個還有一點點信用的債仔的身上，點計都是贏了。如今你希望全現金平價買隻殼返來，人哋條數又點計得掂呢？

我又說，如果你想買殼，最好不是想你要什麼條件，而是你不要什麼條件，正如我有個黑社會大佬朋友，專門買有財務糾紛，擁有權不清的殼，這種殼，勝在價錢平。如今你又要女人樣靚身材好，又要有學識，又要順得人，卻不肯加loading，又怎可能做到呢？

我訓導了他一輪之後，也開始做下嘢，然後某君居然說，這名仁兄的offer，都有幾隻殼是available的，我仰天長嘆﹕今日個市，真係好差！

[周顯 投資二三事]