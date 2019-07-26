大數據定賽程 助西甲吸觀眾

西甲首席通訊官Joris Evers表示，為了令比賽有較高的入座率，西甲運用人工智能技術和大數據制定比賽日期和時間，考慮因素達70個，包括：天氣、國家假期、地方假期、相近時間有沒有歐聯賽事、球員有沒有足夠休息時間、入場人數會否因而受影響，又或該地區有沒有示威活動，會不會不夠警力維持球場秩序等。

此外，西甲運用稱為「日光」的軟件，預測不同時段自然光照情况，將球場分為太陽光照射區域和陰影區域，考慮在不同時段比賽對球員、現場觀眾及電視直播畫面的影響。

由2017年起，西甲開始使用360度錄製重播技術Replay360，令球迷可以看到入球或精彩片段的3D重播。為提供Replay360效果，球場內需要安裝38部攝像機。目前西甲已有6個球場安裝有關設備，9月開始新球季將會增至8個。

另外，西甲還曾經在一些活動中，讓球迷戴上三星Gear VR眼罩，令他們好像近距離觀看球員進入足球場，在場邊熱身，以及在場內踢球。

VR眼罩近距離看球員踢球

西甲最近甚至還和微軟的全球體育創新中心（GSIC）合辦初創企業大賽，希望從中發掘出一些合用的創新科技。據悉，這比賽的第一階段吸引了來自55個國家和地區的279家初創公司參加，決賽將會在9月舉行。

[行銷新意思]