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盧駿匡：首長國際有力再升

【明報專訊】港股繼續維持橫行格局，大市成交淡靜，恒指短期阻力位於28,800點。假如成功突破29,000點，始於6月的升浪有望延續。表面上港股處於悶局，但參考升幅榜不少股份單日錄得幾十個巴仙至一倍以上升幅，並且有成交配合，反映資金擇肥而噬，加上強勢股比率已高於弱勢股比率，即是市底已轉強，意味資金正流入中小型股。

擬2019至2022年每年派息最少7億

當中首長國際（0697）的股價在3月下旬突破了2015年至今的大型波動區間，技術走勢逐漸轉強，反映市場對其核心業務轉型看法正面，當中智慧停車營運、城市更新及相關資產管理表現理想。集團2018年利潤大增5.2倍，參考近期股價表現，現時仍未完全反映。

在電動車及網購逐漸普及的情况下，停車場有不少的增值空間，例如電動車充電服務及快遞自助設施等等都有助提高盈利能力。另一亮點是2017年及2018年的股息率分別有10.8%及10%，並計劃2019年至2022年每年派息不少於7億元。

陽燭成交量增 後市有望向好

首長國際昨日發布盈喜，預料截至2019年6月30日止6個月股東應佔綜合溢利，較去年同期的2.18億元增長35%至55%，開市出現上升裂口，收市裂口未有回補，加上呈現陽燭及成交量增加，後市將有望繼續向好，而3月27日的上升裂口將會是重要支持。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

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