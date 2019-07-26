張宗永：從歷史看今天

英國人與殖民地說再見時，喜歡在零成本下爭取清譽（這其實與拿着外國護照說愛共產黨無異）。我不會說彭定康立壞心腸，他只是慷他人之慨，但《基本法》是有香港人參與決定的，既包括李柱銘，也包括梁振英，只要法制本身是對香港人有利的，管它是英國人還是蒙古人發起的，我們都應照單全收。

當年香港人為什麼能夠在基本法爭取到有利的條件，一是中國仍未脫貧，需要香港的經濟實力扶助；二是要安撫香港人在六四之後對共產黨的恐懼。今天林鄭完全否定了當日的初心，不是「撼頭埋牆」，是指鹿為馬，張開眼說謊。

寫於30年前的基本法，今天看當然是千瘡百孔，當日，鄧小平提出的一國兩制，是基於經濟上兩地的鴻溝，他沒有看到的是政治上兩地的南轅北轍。我一直深信共產黨的心態和如意算盤是：英國人給香港人的，我照樣給，英國人沒有給的，我一毛不拔，但基本法談的可是英國人沒有給的東西啊！

只向權力傾斜 解決不了問題

我有很多中外朋友，包括一些思想開明的建制派，他們老是問：「香港人今天擁有的自由已經比今天的大陸多，比過去的港英年代多，為什麼還是不滿意？」但基本法答應香港人的不是比中國大陸好，不是比港英進步，而是獨立存在的一套民主制度。

什麼是不可改變的現實？中國的經濟崛起和信心爆棚是現實，習近平的統治手法是現實，基本法應允的一人一票也是現實；我們必須在現實中找到平衡，將天秤單方面向權力傾斜，是解決不了問題的。

另一本書是黃碧雲寫的《盧麒之死》。盧麒是1966年反天星小輪加價的其中一名發起人，後來以襲警及非法集結罪被警察拘捕及判監3個月。出獄之後未幾離奇「自殺」。

黃碧雲是以一種新聞報道的手法寫出這一部非虛構的小說，當中最耐人尋味的，是當年港英政府的警察如何打擊示威分子。盧是自殺抑或他殺，書中提出很多疑點，但沒有一個定案。在大時代中，小人物被權力吞噬的例子比比皆是。

警察擁合法武力 須受市民監管

「1966年4月5日，盧麒穿著一件紅色風衣，淺色短褲，白襪黑鞋，出現在中環天星碼頭，支持絕食青年反對天星小輪頭等座位加價五仙。當晚他成為遊行示威的領袖，引發其後兩夜的騷動。警方發催淚彈、木彈及開手槍及輕機槍驅散群眾，一示威者被槍擊死亡，三名示威者中槍受傷，1465人被捕……盧麒之死經死因裁判庭三天聆訊，陪審團裁定死於自殺。」

六七暴動以還，香港警察的武器和操守飛躍進步。沒變的是警察是香港社會中唯一合法擁有武力機構，市民監管是必須。

[張宗永 翼之聯想]