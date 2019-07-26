fb次季利潤跌近五成 道指早段跌過百點

為私隱和解撥款20億美元

最新與FTC的和解協議，為fb的管理及如何獲取私隱數據設置新規定，但並未嚴格限制fb的數據收集或基於這些數據銷售廣告的能力。加皇資本市場（RBC Capital Markets）稱，持續的監管審查可能影響fb業務，但風險似乎可控，fb仍以全球網上廣告增長率兩倍的速度增長。fb股價昨早段跌逾3%。市場關注周四收市後Google和亞馬遜公布業績，美股早段跌逾百點。

《華爾街日報》稱，雖然輿論不滿fb未有效保障用戶私隱，投資者卻因其定向廣告的盈利能力而押注其股票。儘管開發加密貨幣Libra（天秤）的計劃面臨法律障礙，fb股價今年以來升56%。fb高層相信即使在安全和私隱方面增撥資源，也能繼續發展業務，兩者兼顧。fb上季每日活躍用戶按年增8%至15.9億用戶，每月活躍用戶按年增8%至24.1億。

fb上季的營業利潤率，由去年同期的44％降至27％，但扣除一次式費用後有39％。移動廣告收入佔總收入94％，較去年同期高3個百分點。來自每名用戶的平均收入（ARPU）按年增18％。

（綜合報道）

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