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fb次季利潤跌近五成 道指早段跌過百點

【明報專訊】私隱外泄等負面消息及監管機構加強規管，無礙facebook（fb）業務表現繼續強勁。fb第二季收入按年增28%至169億美元，勝於分析師預期。上季利潤則按年跌49%至26億美元，反映作為與聯邦貿易委員會（FTC）50億美元和解協議一部分的20億美元一次過費用，以及一些會計操作變化。剔除這些開支，fb每股盈利1.99美元，勝於預期。雖然剛與FTC就私隱問題達成和解，但fb透露6月起又面臨FTC另一項反壟斷調查，且美國司法部亦計劃對大型網絡平台展開審查。

為私隱和解撥款20億美元

最新與FTC的和解協議，為fb的管理及如何獲取私隱數據設置新規定，但並未嚴格限制fb的數據收集或基於這些數據銷售廣告的能力。加皇資本市場（RBC Capital Markets）稱，持續的監管審查可能影響fb業務，但風險似乎可控，fb仍以全球網上廣告增長率兩倍的速度增長。fb股價昨早段跌逾3%。市場關注周四收市後Google和亞馬遜公布業績，美股早段跌逾百點。

《華爾街日報》稱，雖然輿論不滿fb未有效保障用戶私隱，投資者卻因其定向廣告的盈利能力而押注其股票。儘管開發加密貨幣Libra（天秤）的計劃面臨法律障礙，fb股價今年以來升56%。fb高層相信即使在安全和私隱方面增撥資源，也能繼續發展業務，兩者兼顧。fb上季每日活躍用戶按年增8%至15.9億用戶，每月活躍用戶按年增8%至24.1億。

fb上季的營業利潤率，由去年同期的44％降至27％，但扣除一次式費用後有39％。移動廣告收入佔總收入94％，較去年同期高3個百分點。來自每名用戶的平均收入（ARPU）按年增18％。

（綜合報道）

[國際金融]

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