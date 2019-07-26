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歐央行改前瞻指引 鋪路減息 歐元兌美元見兩月低位反彈

【明報專訊】聯儲局準備減息之際，歐洲央行昨公布維持關鍵利率不變，但調整了前瞻指引，預告至少直至明年上半年，利率會維持在現有水平，甚至下調至更低，似乎為減息鋪路。議息聲明又透露，歐央行可能加推額外的刺激措施，並正研究潛在的新一輪資產購買計劃規模及組合。歐元兌美元應聲下挫0.3%，險守1.11，見兩個月低位。

不過，歐央行行長德拉吉之後的發言不如預期鴿派，稱需要更多數據才採取行動，又證實今次會議尚未討論減息，令市場推測央行未必在9月減息，歐元止跌反彈。

德拉吉發言不如預期鴿派

德拉吉表示，經濟前景愈來愈差，經濟在今年下半年反彈的希望似乎「不太可能」，因此需要顯著的刺激措施。歐央行透露，已責成相關的歐元體系委員會，研究分層利率機制，以及潛在的新一輪資產購買計劃。這意味在進一步減息之際，歐央行可能會為銀行向央行停泊資金所支付的利息提供補償，並考慮在未來數月引入新的量寬計劃。德拉吉稱，整套刺激措施相對複雜，籌備需時，且官員也有不同意見，要視乎之後的數據決定。

昨公布的德國7月Ifo商業景氣續跌至95.7，是逾6年低位。今次政策聲明強調，需在較長一段時間內，採取高度寬鬆的貨幣政策立場，應對實際通脹和通脹預期一直低於目標。不過議息聲明未列明央行的「略低於2％」的中期通脹目標，僅表示將致力實現「對稱的通脹目標」，意味未來通脹可以有低於或高於2%的靈活性。德拉吉稱，通脹不會將上限設在2%。

德Ifo商業景氣指數 見逾6年低位

歐央行稱，如果中期通脹前景繼續未達目標，央行將決心採取行動，準備好隨時調整一切政策工具。央行同時重申，將繼續對量寬計劃買入的到期資產收益再投資，直至首次加息後頗長的一段時間。

不過德拉吉認為，歐元區經濟衰退的風險相當低，形容就業和薪酬增長有一定的動力。德拉吉將於10月底卸任。歐央行昨表示，國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德擁有所需的經驗，不反對她接替行長之位。德拉吉則否認會與拉加德交換職位。

土耳其大幅減息4.25厘

此外，土耳其央行昨將基準利率由24厘大幅下調至19.75厘，減幅達4.25厘，超出市場預期，標誌總統埃爾多安撤換央行行長後的政策轉向。土耳其里拉兌美元微升。由於經濟增長放緩，經常賬戶赤字幾乎消失，且上月通脹增長由25％以上的高位降至16％以下，提供了減息空間。德銀預期環球進入減息潮，俄羅斯、南非、印度、印尼、菲律賓等也可能減息。

（綜合報道）

[國際金融]

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