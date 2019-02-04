金沙上季EBITDA遜預期 指部分客戶受貿戰影響 暫未損集團營運

明報記者 陳偉燊

金沙中國非執行董事Robert Goldstein在分析員會議上指出，從前線員工得知，其顧客關注到貿易戰已經影響到自己的生意，偶然他亦從到訪拉斯維加斯的客人方面得知貿易戰影響甚大，但是集團的中場及高端中場生意保持增長下，他反問分析員還有什麼可以投訴或憂慮。他相信貿易戰未必傷害到集團營運，但是仍然希望最終得到解決。

股價逆市跌1.8%

該集團第二季收入淨額達5.11億元，按年增長19.7%。旗艦項目威尼斯人的賭場收益保持增長，按年增幅達3.1%，高達6.98億元；但是正部署變身為倫敦人的金沙城中心，賭場收益按年例跌7.3%至3.58億元；澳門金沙的賭場收益則仍持續下跌，季內只有1.41億元，按年跌15.1%；巴黎人及百利宮的賭場收益分別達3.43億及1.62億美元，按年增長11.4%及19.1%。

新濠EBITDA增逾兩成

至於新濠國際（0200）旗下的新濠博亞方面，受惠賭場業務做好，加上去年6月開業的新濠天地摩珀斯的非博彩收益增加帶動，並計入新濠影匯及新濠天地（馬尼拉）的虧損下，收入淨額按年增長75.04%至1億元。經調整物業EBITDA為4.42億元，按年增長24.33%。每股收益達0.236元，較市場預期的0.209元為高，每股季度息派0.0517元。新濠國際預期會獲派息3.25億港元，按年增加6.5%。其娛樂場的收益達12.66億元，按年增長18.34%。公司主席何猷龍指出，新濠天地頣居的翻新工程將於2020年展開，並到2021年才翻新迎尚酒店成新的Libertine酒店，以免一次過大減酒店供應。