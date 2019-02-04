經濟
下一篇 上一篇

金沙上季EBITDA遜預期 指部分客戶受貿戰影響 暫未損集團營運

【明報專訊】金沙中國（1928）母公司美國拉斯維加斯金沙公布第二季業績，期內該股的低端中場賭枱分部金額創新高，但是因為貴賓博彩收入下跌，整體EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）只微增2%至7.65億元（美元、下同），較市場共識的7.89億元為少。金沙股價更逆市下跌1.85%。

明報記者 陳偉燊

金沙中國非執行董事Robert Goldstein在分析員會議上指出，從前線員工得知，其顧客關注到貿易戰已經影響到自己的生意，偶然他亦從到訪拉斯維加斯的客人方面得知貿易戰影響甚大，但是集團的中場及高端中場生意保持增長下，他反問分析員還有什麼可以投訴或憂慮。他相信貿易戰未必傷害到集團營運，但是仍然希望最終得到解決。

股價逆市跌1.8%

該集團第二季收入淨額達5.11億元，按年增長19.7%。旗艦項目威尼斯人的賭場收益保持增長，按年增幅達3.1%，高達6.98億元；但是正部署變身為倫敦人的金沙城中心，賭場收益按年例跌7.3%至3.58億元；澳門金沙的賭場收益則仍持續下跌，季內只有1.41億元，按年跌15.1%；巴黎人及百利宮的賭場收益分別達3.43億及1.62億美元，按年增長11.4%及19.1%。

新濠EBITDA增逾兩成

至於新濠國際（0200）旗下的新濠博亞方面，受惠賭場業務做好，加上去年6月開業的新濠天地摩珀斯的非博彩收益增加帶動，並計入新濠影匯及新濠天地（馬尼拉）的虧損下，收入淨額按年增長75.04%至1億元。經調整物業EBITDA為4.42億元，按年增長24.33%。每股收益達0.236元，較市場預期的0.209元為高，每股季度息派0.0517元。新濠國際預期會獲派息3.25億港元，按年增加6.5%。其娛樂場的收益達12.66億元，按年增長18.34%。公司主席何猷龍指出，新濠天地頣居的翻新工程將於2020年展開，並到2021年才翻新迎尚酒店成新的Libertine酒店，以免一次過大減酒店供應。

相關字詞﹕何猷龍 新濠博亞 新濠國際 金沙中國

上 / 下一篇新聞

多國發警示 大酒店：嚴重影響旅業 元朗襲擊損旅遊意欲 業界：東南亞客料跌七成
多國發警示 大酒店：嚴重影響旅業 元朗襲擊損旅遊意欲 業界：東南亞客料跌七成
上月出口按年跌9% 遜預期
上月出口按年跌9% 遜預期
李小加：堅持港人治港 不能「港人亂港」
李小加：堅持港人治港 不能「港人亂港」
美聯：查詢移民倍增 近半選亞洲國家
美聯：查詢移民倍增 近半選亞洲國家
恒指乏方向成交續弱 夜期隨外圍低水135點
恒指乏方向成交續弱 夜期隨外圍低水135點
余偉文10月接替陳德霖掌金管局 上任前主理外匯基金 首要維持金融穩定
余偉文10月接替陳德霖掌金管局 上任前主理外匯基金 首要維持金融穩定
按揭政策最受關注 余：延續逆周期措施
按揭政策最受關注 余：延續逆周期措施
曾傳參選特首 陳德霖退休動向成焦點
曾傳參選特首 陳德霖退休動向成焦點
銀債獲80億認購 最多分6手
銀債獲80億認購 最多分6手
微盟配股抽水逾12億
微盟配股抽水逾12億
眾安保險獲發牌照 經營互聯網醫院
眾安保險獲發牌照 經營互聯網醫院
美容現金券未用當收益 會計師遭譴責罰款
美容現金券未用當收益 會計師遭譴責罰款
澳博上葡京開幕再延期
澳博上葡京開幕再延期
豐田47億投資滴滴 發展智能出行
豐田47億投資滴滴 發展智能出行
忠意人壽港首推年金產品
忠意人壽港首推年金產品
歐央行改前瞻指引 鋪路減息 歐元兌美元見兩月低位反彈
歐央行改前瞻指引 鋪路減息 歐元兌美元見兩月低位反彈
fb次季利潤跌近五成 道指早段跌過百點
fb次季利潤跌近五成 道指早段跌過百點
軟銀第2代願景基金 蘋果高盛渣打等傳投資
軟銀第2代願景基金 蘋果高盛渣打等傳投資
Tesla技術總監離職
Tesla技術總監離職
劉思明：強者愈強 強勢股調整可買
劉思明：強者愈強 強勢股調整可買
張宗永：從歷史看今天
張宗永：從歷史看今天
技術取勝：中芯國際或挑戰9.5元
技術取勝：中芯國際或挑戰9.5元
盧駿匡：首長國際有力再升
盧駿匡：首長國際有力再升
劉思明：藥股急彈 石藥追落後
劉思明：藥股急彈 石藥追落後
周顯：合理價買殼 即係要平
周顯：合理價買殼 即係要平
小啟
小啟
湯文亮：沒有香港 香港人不值錢
湯文亮：沒有香港 香港人不值錢
需求殷切 多倫多樓大跌風險有限 明年或減息 有利買家
需求殷切 多倫多樓大跌風險有限 明年或減息 有利買家
大數據定賽程 助西甲吸觀眾
大數據定賽程 助西甲吸觀眾
社會氣氛差 晟林突煞停開售 福晟國際：市况大變 未決定重推時間
社會氣氛差 晟林突煞停開售 福晟國際：市况大變 未決定重推時間
佳源：仍有銀行承做菁雋按揭
佳源：仍有銀行承做菁雋按揭
雲海會所洋溢度假氛圍
雲海會所洋溢度假氛圍
海富苑呎售1.2萬 屋苑未補價新高
海富苑呎售1.2萬 屋苑未補價新高
私宅轉手獲利比率 上半年98.46%
私宅轉手獲利比率 上半年98.46%
資策統一中環舊樓業權 2300萬購最後一伙
資策統一中環舊樓業權 2300萬購最後一伙
網球機場手推車回收 機械人代勞
網球機場手推車回收 機械人代勞
機場回收行李手推車 現需動用逾百工人
機場回收行李手推車 現需動用逾百工人
方保僑：兩個項目可行性高
方保僑：兩個項目可行性高