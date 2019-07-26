美容現金券未用當收益 會計師遭譴責罰款

李港生羅兵咸共罰逾20萬

會計師公會指，李港生及羅兵咸永道沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們作出監管行動。

今次事件源於羅兵咸永道會計師事務所曾審計現代美容及其附屬公司由2006年至2009年3月底的年度綜合財務報表，並發表了無保留的核數師意見，而李港生為負責該等審計項目的合伙人。

但現代美容與顧客訂立預付服務合約，當顧客在合約到期前更改服務療程種類或將未使用療程轉讓予其他顧客時，該集團在相關服務仍未提供下，將未使用療程相關的預付款項確認為收入，違反了《香港會計準則》第18號「Revenue（收益）」。

該會指，作為答辯人的李港生及羅兵咸永道並沒有設計及執行程序，以適當核實更改服務或轉讓預付合約時的收入確認方式是否符合相關會計準則。

此外，就現代美容管理層和法律顧問有關預付合約的法律及契約地位的討論，答辯人亦沒有為當中進行的評估編備記錄。