微盟配股抽水逾12億

佔擴大股本11% 反應好或加碼

據銷售文件顯示，微盟計劃以先舊後新方式向市場配售2.55億股，每股配售價介乎4.6至4.8元，較昨日收市價5.2元折讓7.7%至11.5%，集資最多約12.2億元。上述配售股份佔目前股本約12.7%；佔已擴大後發行股本約11.25%。倘市場反應理想，潛在售股股東有權加碼出售5000萬股，此部分則佔目前股本約2.49%；佔已擴大後發行股本約2.21%。計及此部分則集資額可升至14.6億元。

文件顯示，公司計劃將集資所得主要用作策略投資、併購及收購後的整合及營運資金。

集團昨晚發公告指，同時有股東擬出售股份，惟未有披露詳細資訊。

事實上，同股不同權的新經濟股小米（1810）亦不時經股份獎勵計劃授股予僱員。據本報早前報道，小米員工自今年1月起開始行使僱員股份獎勵計劃權利認購公司新股，當中單計6月，小米員工已以近1491萬元認購2107萬股，而過去一年小米因應員工行使購股權共4511.62萬股B類普通股，平均行使價0.49元，令小米「街貨」愈來愈多。

美圖（1357）則靠發新股收購，集團在年初擬以配股方式收購樂遊（1089）旗下Dreamscape Horizon的31%股份，涉26.87億元，惟其後收購遭73%股東否決，令交易觸礁。