曾傳參選特首 陳德霖退休動向成焦點

陳德霖於1976年先是加入政府為政務主任，1990年代調任新成立的金管局，但2004年離開後，曾經擔任曾蔭權競選辦秘書長，亦曾經在曾蔭權年代出任特首辦主任，及後才回歸金管局擔任總裁。至2017年初，多次傳出他會辭任金管局總裁並參選特首，其後否認。

陳振英：吃力不討好 參選機會不大

立法會議員陳振英表示，不認為陳德霖會有意競逐特首，因為他多年來擔任高薪厚職，而金管局相對較受人敬重，要他轉向「工資較低、職責又不討好」的位置並不容易。

回顧陳德霖10年任期內，首5年主要是推出多項樓市政策，例如甫上任即收緊按揭，推出樓市逆周期措施，又發展離岸人民幣中心，至2014年起協助推出多項互聯互通制度，應對熱錢進出香港的次數亦轉向頻繁，而直至最後兩三年，則加強發展金融科技。

任內首推逆周期措施穩樓市

財政司長陳茂波昨日表示，陳德霖自2009年起領導金管局，多年來致力維持香港的貨幣及銀行體系穩定，並提升香港作為國際金融中心的地位。他帶領金管局穩妥應對環球金融危機所產生的連串挑戰，並在金融體系改革的進程中一直扮演着關鍵角色，在國際金融界享有很高的聲譽。