按揭政策最受關注 余：延續逆周期措施

適時調整外匯基金策略

余偉文昨日表示，會延續逆周期措施。他指出，相信大家理解逆周期措施的理念，是順應樓市周期演變作出適當措施，以穩定銀行體系。他指出，在判斷樓市周期時，會考慮很多因素，包括樓市走勢、交投量、外圍環境及本港經濟基調等。他強調，金管局仍會繼續密切留意這幾項因素發展，從而判斷樓市周期演變，以及是否需要調整樓市措施。

逆周期措施是由現任總裁陳德霖開始的。2009年陳德霖上任之初，即推出首輪措施，但當時仍主要針對高價豪宅而收緊按揭成數。然而後來門檻愈縮愈低，招數亦不限於降低按揭成數上限，同時還包括降低供款與入息比率上限、降低貸款年期上限及限制銀行向發展商放貸等。由2009年至2017年，金管局共推出8輪逆周期措施，2017年5月至今則未有變動。

另外，提到外匯基金，余偉文昨日說，現時外圍金融市場變數多，影響資金流向及投資者風險胃納，難預計下半年發展，金管局會留意各項不明朗因素，適時調節策略。