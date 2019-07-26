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余偉文10月接替陳德霖掌金管局 上任前主理外匯基金 首要維持金融穩定

【明報專訊】政府昨日宣布下任金管局總裁人選，一如市場預料，將會擢升現任副總裁余偉文，10月正式接替現任總裁陳德霖。財政司長陳茂波昨日表示，遴選小組考慮過5名人選，及後決定由局內資歷最深的副總裁接任。據了解，余偉文由「跑馬仔」之初已經一直是大熱門，除了因為資歷深，還因為他有政務官的經驗，及對外人脈廣。余偉文昨日表示，上任之初首要任務將是維持金融穩定。

明報記者 廖毅然

銀行公會主席禤惠儀表示，憑藉余偉文豐富的國際視野及儲備管理經驗，外匯基金過去的投資均有理想表現。公會期待繼續與金管局緊密合作，積極推動本港銀行業發展。

新任總裁的任期和薪酬將沿用現有的安排，任期定為5年，固定年薪定為700萬元，每年檢討。根據表現決定的浮動年薪，上限定為230萬元。

資歷深人脈廣 大熱跑出

陳德霖在今年2月決定退休後，政府成立由財政司長領導的遴選小組，據了解最少3名現任副總裁都是人選之一，但一直以來余偉文的呼聲都最高，理由主要有3個。第一，余偉文是多名候選人中資歷最深，他在1993年加入金管局，是最早加入的一位，2007年升任副總裁，亦是3位副總裁中最早的一位；第二，他擁有政務官的經驗，1986年已加入政府作政務主任；第三，他過去10年主管外匯基金，是金管局多個職能中，政府最重視的一環。

事實上，余偉文的履歷與陳德霖相似，陳德霖亦同樣曾任政務官，亦曾經主管外匯基金。而且，余偉文在任志剛擔任金管局總裁的時候，曾經出任總裁助理，據悉當年任志剛已甚賞識余偉文。任志剛亦是今次遴選小組的成員之一，昨日公布接任安排後，任志剛亦有發文恭賀，指余偉文有才能並專業，是一位理想人選，「我會全力支持」。

曾為任志剛助理 任：全力支持余

陳茂波昨日特別提及，余偉文十分了解國際和內地金融市場，並有良好的人脈網絡，具備國際視野。這是由於他多年來主管外匯基金及外事部，在環球金融界建立聲譽及關係，而近年來亦透過基建投資辦公室主任一職及參與互聯互通的建設，增加與內地業界的往來。

不過，余偉文此時接任總裁，正值香港風雨飄搖之際，他昨日表示，上任後的首要工作是維持金融穩定，因為現時全球經濟環境複雜，包括中美貿易談判、英國脫歐問題、美國貨幣政策等都對香港有影響。但近年金管局致力加強金融體系抗震能力，外匯基金規模又增加很多倍，他有信心可應付波動。

被問到香港近日出現社會風波，是否有信心可應付政治問題，余偉文沒正面回應，表示自己在金管局工作20多年，熟悉運作，亦面對過兩次金融風暴，况且有專業高效的團隊，相信可應付風浪。

相關字詞﹕陳茂波 陳德霖 任志剛 外匯基金 總裁 余偉文 金管局

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