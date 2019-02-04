恒指乏方向成交續弱 夜期隨外圍低水135點

資金輪轉 分析：藥股升勢難續

港股昨日收市報28,594點，升70點，全日成交額680.5億元，較周三減少6.5億元。進入夜期時段，港股在美股昨晚開市初段急挫150點下，至昨晚10時40分夜期低水大幅擴大至135點，低見28,459點。

芸芸股份中，藥業股昨日的升勢較為矚目，石藥及中生物藥明顯獲買盤跟進追入，而股價雙雙大幅炒高。另市場憧憬中美貿易戰降溫，手機概念股如舜宇（2382）及瑞聲科技（2018）均分別上升1.45%及1.13%。反之本地地產股則持續偏軟，新地（0016）、新世界（0017）及信置（0083）等分別跌1.38%、1.33%及0.9%。

凱基：8月恒指或跌千點

凱基證券董事鄺文彬指出，醫藥股在此前跌幅較多，昨日在市場無甚消息下被投資者追捧，相信即使有條件反彈，升勢也不會持久。

他預期短期內港股難有大變化，尤其在環球經濟增長放緩，香港連串的衝突事件影響下，已經拖慢投資者入市步伐，預料港股短期內會在28,000至29,000點徘徊，靜待議息結果及貿易戰談判結果。踏入8月份，更可能在沒有進一步減息的消息刺激下，港股或會出現1000點左右的跌幅。

信誠：零售收租酒店股續受壓

信誠證券聯席董事張智威更指出，市場內無甚消息，投資者偏向炒股不炒市，並會繼續延續過去一個多月的走勢，在28,000至29,000點窄幅上落，等候突破發展。香港爆發連串示威及衝突後，香港的零售、收租及酒店股，股價會繼續受壓。