李小加：堅持港人治港 不能「港人亂港」

指解放軍不應干涉本港事務

李小加多次強調，「港人不亂港，亂港不港人」。至於何為「亂港」之人，李小加解釋自己並非指民主派及遊行示威人士，而是指「打砸搶衝」及訴諸暴力人士。

對於坊間近日議論應否要求解放軍介入，李小加指香港問題應香港解決，香港警隊有能力處理本地事務，不應由解放軍干涉。他指出，若警隊有人犯下錯誤，應作相關處理，但無論港人對警隊看法如何，都應讓警隊做好他們的工作，若有一天警隊被認為無能力維護本地治安，香港將落入無人願見的境地。

李小加認為，港人與中央有繼續實施一國兩制的一致「理想」，但中央恐懼「一國」改變，港人恐懼「兩制」改變。他指中央希望香港維持國際金融中心地位，惟擔憂給予港人普選權力後，出現反對「一國」情况。他指港人與中央應互相理解，若港人可令中央確信「一國」制度不變，未來普選有望落實。

陳茂波：未來本地零售消費不樂觀

陳茂波表示，商界普遍對近日事情感到憂慮，雖然暫未見資金大規模外流，但不排除6月有關財富管理資金流數據有變動，但相信未至於要大家擔憂及警覺。本地經濟方面，他形容過去兩個月的事件影響一般人信心及生活，光顧茶餐廳時聽到對方反映生意差，他對未來本地零售消費不感樂觀；出口方面近月跌幅亦擴大。