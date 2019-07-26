上月出口按年跌9% 遜預期

進口貨值跌7.5%

6月份輸往大部分主要市場的出口均錄得不同程度的跌幅，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌8.4%，其中泰國跌13.6%，中國內地跌10.6%，韓國跌8.4%，輸往菲律賓和台灣整體出口貨值錄得升幅，分別升33.2%和13.9%。亞洲以外，輸往德國及美國的出口貨值分別跌14.4%和6.6%；英國則升28.6%。

總結上半年，商品整體出口貨值同比跌3.6%；進口貨值下跌4.5%；有形貿易逆差2442億元，相等於商品進口貨值的11.4%。政府發言人表示，未來環球經濟偏軟，加上中美貿易摩擦及其他外圍發展帶來的不確定因素，將繼續制約香港商品出口的表現。

渣打：中美重啓談判降貿易風險

生產力促進局昨日公布第三季「渣打中小企領先營商指數」調查，顯示本季的綜合營商指數跌至39，按季跌7，屬3年來低位，反映中小企的營商信心進一步動搖。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，中美貿易緊張局勢出現惡化，第三季度指數大幅下跌屬意料之內，惟中美兩國在G20峰會上達成協議，重啓貿易談判及暫時不加徵新關稅，預料有助減少貿易緊張局勢所帶來的進一步下行風險。