多國發警示 大酒店：嚴重影響旅業 元朗襲擊損旅遊意欲 業界：東南亞客料跌七成

明報記者 李哲毅

近月社會發生多宗遊行示威活動，加上元朗「恐襲」事年，現時超過11個地區針對香港發出旅遊建議。問及社會事件有否影響半島酒店預訂情况，大酒店稱，未能提供具體取消預訂的數字，惟新的客房預訂相對於平時的營運時期，確有放慢下來的情况，形容這種不明朗因素，對集團的業務表現及本港整體旅遊業都有嚴重的影響。

酒店業主聯會：九龍酒店料降價一成

酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，6月出現多次示威遊行，對旅遊業的影響逐步浮現。他表示，6月份整體酒店入住率下跌約兩個百分點。他估計，位於港島、接近示威區的酒店將首當其衝，這批酒店的7月份入住率跌超過10個百分點；而位於九龍、接近公眾活動範圍的酒店入住率則下跌5至8個百分點，但預料本港高檔酒店所受影響較輕。

他續稱，近年日本、韓國來港旅客數目升勢強勁，但社會發生多宗事件後，或打擊這批旅客來港意欲；中國內地旅客較清楚香港情况，來港旅行時懂得避開公眾活動地點，跌幅有限。每年7月至8月為傳統旅遊旺季，李漢城表示，訪港旅客數目減少，對酒店房價構成壓力，估計九龍區酒店房價會下調半成到一成，港島區酒店下調幅度更大。

入境團協會：旅保不受 減來港意欲

香港入境團旅行社協會創會會長謝淦廷表示，以往東南亞旅客佔訪港人數約17%，近期東南亞旅行團減少，預料最多跌七成，加上日本、台灣等地加強旅遊宣傳，分薄訪港人數。他又稱，部分地區發出旅遊忠告，「（旅客）無咩心機來港」，而且一旦就香港發出「外遊警示」，旅遊保險多數不受保，打擊旅客來港意欲。

謝瑞麟：港銷售受一定影響

社會自上月起出現多次示威活動，謝瑞麟（0417）副主席兼首席策略兼財務官伍綺琴表示，個別地區的生意受影響，但有需求的客戶轉而到其他地區消費，間接帶動其他地區的生意，惟整體而言，香港銷售受到一定影響，程度與其他零售同行相若。她又稱， 在適當時機，與業主洽談減租事宜，爭取最大的減幅。