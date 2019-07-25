鳳德邨已補價呎售1.9萬 貴絕公屋

鄧小平外甥女沽映灣園賺23%

另一邊廂，已故中共元老、國家領導人鄧小平的外甥女栗小兵，繼早前沽出西半山蔚然單位後，新近再沽出東涌映灣園單位。土地註冊處資料顯示，由栗小兵（Li Xiao Bing）私人名義持有的映灣園5座低層H室，屬實用面積956方呎3房連套房戶型，上月以920萬元易手，實呎9623元；資料顯示，栗小兵2016年1月以750萬元購入單位，持貨約3年半，帳面獲利170萬元或升值23%。

另市場消息指，由柏寧酒店陳氏家族成員持有、位處九龍站凱旋門摩天閣高層全層3個單位，獲內房海雅集團董事局主席涂輝龍斥資5億元、以公司換讓形式購入。

內房5億掃凱旋門3伙 呎價逾10萬

上述單位為摩天閣高層A、B、C室，實用面積分別為2756、860及950方呎，以合共4566方呎計，平均每實呎10.95萬元，呎價創九龍區新高。

據悉，原業主2007年以1.145億元購入，帳面獲利3.85億元，物業升值3.4倍。

PARKSIDE 1房765萬破頂

另外，將軍澳THE PARKSIDE最新亦有1房戶以破頂價成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，THE PARKSIDE第2A座高層B室，實用面積398方呎，屬1房間隔，新近以765萬元售出，實呎19,221元，成交價、呎價均為屋苑同類單位新高；原業主2014年11月以529.2萬元一手購入，持貨近5年，帳面獲利近236萬元，物業升值45%。