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湯文亮：不合作運動 做生意手段

【明報專訊】昨日有老友約了我在公司開會，因為他有一些買樓問題想問我，但係遲大到，佢話有市民搞不合作運動，令到他在港鐵等了很久，本來他是十分支持年輕人的訴求，但昨日也有微言。其實，由網民發起的不合作運動，都唔知真定假，搞社運的人知道，千祈唔好搞到一般市民，或者要將騷擾程度降至最低，不合作運動只會令普通市民覺得討厭，老友唔相信是由社運人士發起，可能是政府奸計，我唔敢答，現在寫評論文章要很小心，最好講下風花雪月，希望唔會得罪人，兩方面都唔好，我不知道這是否算失去言論自由。其實，不合作運動是做生意手段。

老友在兩三個月前以公司轉讓形式買了一個大型住宅單位，業主賣了之後可能覺得後悔，在老友律師、會計師做盡職審查時，業主採取不合作態度，要乜冇乜，又唔畀睇資產負債表，對於律師表示如果老友不滿意，可以隨時攞返已交訂金。老友當時唔想，因為現在願意以公司轉讓形式出售住宅單位的業主不多，唔想收回訂金，準備在不明朗的情况下成交，但近日市場形勢因《逃犯條例》修訂而逆轉，輪到老友唔想成交，這亦是今次老友搵我的原因，他想問有沒有辦法不成交又可取回訂金。

公司轉讓形式買賣物業 出手要快

其實是很容易，雙方律師亦知道怎樣玩法，以有限公司轉讓形式買賣物業，如果業主唔想賣，只要不提供有關法律文件或者不簽任何擔保，買家大多數會縮沙。如果買家唔想買，則會對業主所提供的文件作無限要求，又要業主簽乜簽物擔保，除了擔保該公司沒有隱藏債務或者賠償之外，如果有租客，更加會要求業主擔保租客會準時交租直至租約完結，一連串無理要求，業主最後都會同意取消交易並退回訂金。所以，若果以公司轉讓形式買賣，首要條件就是要快，在一個月內成交就最好，否則遲則有變。如果不是老手，最好不要玩公司轉讓，因為買家很容易中伏，就算事前做足盡職審查亦不能確保百分百安全。

在生意人角度，搞不合作運動一定要對自己有利，否則絕對唔會搞，例如我老友所買的物業已經大幅升值，佢又要求提供很多額外法律文件或者擔保，最後業主一定會退回訂金。所以，搞不合作運動一定看時勢，如果已經佔了上風，還搞什麼不合作運動。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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