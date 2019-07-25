周顯：憶起一位前議員

這故事令我記起很多年前，有一個朋友，是搞地產的，他也是和某位新界的立法「局」議員夾定，「種墳」賺錢。所謂的「種墳」，意即在政府收購某無主土地之前，預先製造出一個墓地，聲稱這是先人埋葬多年的墓地，然後就可得到政府的賠償了。

這當然是一本萬利的生意，但也必須要預知政府的規劃才成，當然是要在地政總署有「針」了。

我大約在2001年左右，和那位前立法會議員頗有往來，那時他長期在內地生活，有一台麵包車，接載以前的富豪朋友北上打高爾夫球，對下人呼喝無禮，活脫就是一個內地人，生活十分坎坷。不過近年卻偶有在新聞報道見到他的消息，似乎活得又很不錯了，可能是因為內地經濟起飛，又或者是香港地產市道好轉的關係吧。

至於介紹我們認識的那位朋友，搞過地產，又搞過上市公司，近來據說「昆」了一條魚，套了幾千萬元，生活也算不錯。月前我同他開過一次會，都是些不着邊際，要很無知的人才會上當的那種，不消說的，他的衣著排場是很登樣的。上星期又同某老死講起他，老死說，現時他扮sporty、健康、陽光，抬住架單車去中環開會，都呃到吓人㗎，誰想到如此健康的人，居然如此猛呢！

[周顯 投資二三事]