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周顯 投資二三事

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周顯：憶起一位前議員

【明報專訊】話說有網民在連登討論區揭發何君堯雙親位於屯門良田村墓園的墳墓，涉嫌非法霸佔官地，又有人比對了衞星圖及地段索引圖，指出涉事墳墓有約60%面積，即700方呎偏離合法殯葬區。

這故事令我記起很多年前，有一個朋友，是搞地產的，他也是和某位新界的立法「局」議員夾定，「種墳」賺錢。所謂的「種墳」，意即在政府收購某無主土地之前，預先製造出一個墓地，聲稱這是先人埋葬多年的墓地，然後就可得到政府的賠償了。

這當然是一本萬利的生意，但也必須要預知政府的規劃才成，當然是要在地政總署有「針」了。

我大約在2001年左右，和那位前立法會議員頗有往來，那時他長期在內地生活，有一台麵包車，接載以前的富豪朋友北上打高爾夫球，對下人呼喝無禮，活脫就是一個內地人，生活十分坎坷。不過近年卻偶有在新聞報道見到他的消息，似乎活得又很不錯了，可能是因為內地經濟起飛，又或者是香港地產市道好轉的關係吧。

至於介紹我們認識的那位朋友，搞過地產，又搞過上市公司，近來據說「昆」了一條魚，套了幾千萬元，生活也算不錯。月前我同他開過一次會，都是些不着邊際，要很無知的人才會上當的那種，不消說的，他的衣著排場是很登樣的。上星期又同某老死講起他，老死說，現時他扮sporty、健康、陽光，抬住架單車去中環開會，都呃到吓人㗎，誰想到如此健康的人，居然如此猛呢！

[周顯 投資二三事]

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