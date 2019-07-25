劉思明：5G進入倒數 中興中線仍可取

據《明報》港股數據庫，升跌比率52比48，升逾3%佔上升股份一成半，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為40比60，大市個別發展，買盤動力較強，但沽盤積極，整體沒有明顯方向。本報數據庫追蹤的30個行業，有一半下跌，全部跌幅少於1%，醫藥保健跌0.8%表現最差；香港政局持續動盪，地產相關、房託基金、本地零售服務的跌幅居前。

汽車股走勢對辦

至於上升行業，汽車相關升近3%，有超過九成股份上升，跑贏一眾行業，其次原材料升近2%，紡織及服飾、家居用品、科技器材升逾1%。近期先後提到的汽車及相關股份，如強勢華晨（1114）、中升（0881）、敏實（0425），以至追落後的廣汽（2238）等走勢依然對辦。

中美有望下周展開貿易談判，相關概念股呈強，舜宇（2382）、創科（0669）升逾2%；據外電報道，中美雙方代表可能圍繞未解決的問題進行廣泛討論，預計不會取得重大突破。由於中美緊張的關係降溫已炒作一段時間，市場焦點回歸基本面，ASM太平洋（0522）的基本面較紮實，股價亦比預期強勢，昨天輕易升破90元阻力。

高追不值博 ASM宜候低吸

ASM太平洋公布上半年業績，純利按年減少九成，但第二季的基本盈利按季增長一成，毛利率按季有改善，並維持中期派息；期內新增訂單10.6億美元，未完成訂單7.95億美元，接近歷史紀錄水平。高盛預計2020至2021年5G智能手機將為相關設備帶來強勁需求，ASM未來12個月會獲重估，並重申該股買入評級，目標價115元。ASM太平洋昨天升穿90元，該水平由阻力變成支持，惟向上97元料成另一道重要阻力，現水平高追的值博率不高，未有貨不妨候低吸納。

京信今年升幅追上中興

事實上，內地5G落地應用已進入倒數階段，中興通訊（0763）搶先於網上推出5G手機預售，而5G概念股受關注，落後的京信（2342）昨急升逾一成，但今年來累積的升幅已追上中興。今年以來，中興大部分時間領漲，中線依然可取，短線止蝕位可設於22元。

[劉思明 數據尋寶]