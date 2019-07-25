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劉思明：突破悶市 中海油服可取

【明報專訊】恒指昨日升57點，收報28,524點，成交金額688億元。港股虎頭蛇尾，成交持續低迷。香港發生元朗襲擊事件，引起國際的關注，政局動盪持續，除了令經濟受到負面影響，長遠亦會令企業及投資者重新評估香港局勢的穩定性，導致市場流動性疲乏；不過，相信在港不少是中資企業的資金，若內地沒有出現流動性問題，相信出現大規模流出機會不大，只是成交低迷，港股的估值打折，將難打破悶局。

中美貿易概念股受捧，5G概念受到關注，科技股升勢凌厲；服飾股保持強勢，並現追落後，而內地上月汽車銷量數據公布，汽車股惹來炒作。不過，騰訊（0700）升逾3%最為搶鏡，該股曾高見370元，午後收窄升幅，收市仍升2%，為兩個多月來最高位。

成交低迷 港股估值打折

據調查數據顯示，騰訊推出的新遊戲表現理想，其《跑跑卡丁車》與王牌遊戲《王者榮耀》、《和平精英》、《絕地求生》佔據蘋果遊戲暢銷榜首四位，增強市場對其手遊業務重拾動力的信心。事實上，5月底騰訊的股價低位回升，逐步扭轉頹勢，反覆跑贏恒指，昨天亦率先創出高位，料跑贏趨勢可以持續。

相比表現來看，近月呈跑贏趨勢當然不止騰訊，其中，中海油服（2883）相比中海油（0883）急升更為明顯，即使國際油價高位回落後反彈乏力，也並沒有影響中海油服的表現，股價已逼近今年高位，而強勢背後有基本面支持。

隨着國際的貿易摩擦加劇，內地加快原油、天然氣勘探，增加供給，降低進口依賴；據中銀國際預測在將對外依存度降至60%左右的假設下，油服市場規模有望從目前4000億元人民幣升至6000億至7000億元人幣。今年初中國海油定出七年強化國內勘探開發計劃，到2025年勘探工作量和探明儲量要翻一番，而早前中國海油正式將南海西部和東部油田上產目標提上日程，反映加快勘探開採決心，旗下中海油服直接受惠。

國際摩擦加劇 利好油價

中海油服受惠油企增加勘探開採投資外，油田技術服務業務有望成為盈利增長的主要動力；建銀國際指，隨着中海油服對研發和先進技術設施的持續投入，公司正積極發展其油田技術服務板塊，儘管油田技術服務板塊佔總固定資產一成，但去年為收入貢獻45%，為公司最大的細分市場。公司轉型向輕資產發展，不單為提高回報率，亦可改善財務狀况，並提升估值。該行首予中海油服買入評級，目標價10元。

短線調整 料8.3元有支持

走勢上，中海油服自5月低位回升，至今累升逾三成，逼近一年高位9元水平，或有沽壓；短線調整料於8.3元有支持，中線則可以低收20天線、現約8元為止蝕。

[劉思明 還看今朝]

相關字詞﹕中海油服 騰訊 港股

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