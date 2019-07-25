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2019年7月25日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
望內海跑道地 嘉華會德豐127億奪標 每呎樓面價1.18萬 啟德區兩年半最低
話你知：啟德兩新盤1673伙年內出擊
恒隆淘大工業村 批建18萬呎商住項目
匯豐恒生停「龍牀盤」樓花按揭
朗濤收2500票 超額近10倍
新創建擬售新巴城巴 中資或洽購 作價逾23億 公司：不評論
港資公用事業 近年紛趁高減磅
港股未脫悶局 分析籲觀望美GDP
曹貴子涉串謀欺詐將轉區院審理
外匯基金次季投資收益挫七成 港股拖累 單季收益374億
招行上半年純利升13%
商廈租金料遜預期 高盛唱淡太地冠君 社會動盪打擊商用物業 住宅好淡因素互抵消
團體要求回購領展 小股東：市值高不容易
ASM中期純利挫87% 訂單急增 料帶動今季收益
北汽入股戴姆勒 八成資金靠貸款
意馬擬12億向「仙股大王」購英賭場
交行：社保基金未來3月將沽貨
科網4巨頭 遭美司法部反壟斷調查 晶片股績佳 帶動納指創新高
用戶數據外泄 fb被罰近400億
歐元區製造業PMI 見6年半新低
WeWork爭取9月IPO
劉思明：突破悶市 中海油服可取
梁志麟：央行放鴿 歐元也難大跌
盧志威：現况如七十年代專攻Nifty Fifty
李曉佳：遲到好過冇到的總商會
技術取勝：太古地產向下突破
恒大許家印蟬聯內地慈善王
兩學生做#怡翔局長「跟班」
劉思明：5G進入倒數 中興中線仍可取
周顯：憶起一位前議員
湯文亮：不合作運動 做生意手段
鳳德邨已補價呎售1.9萬 貴絕公屋
從二手家俬品味缺陷美
中大莊太量：港府應借鏡星洲房策息民怨
解決土地問題 公眾諮詢非最有效方法
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技術取勝：太古地產向下突破
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【明報專訊】中銀航租回落見支持（圖）
歐舒丹守15.7元展升勢（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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望內海跑道地 嘉華會德豐127億奪標 每呎樓面價1.18萬 啟德區兩年半最低
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劉思明：5G進入倒數 中興中線仍可取
周顯：憶起一位前議員
湯文亮：不合作運動 做生意手段
鳳德邨已補價呎售1.9萬 貴絕公屋
從二手家俬品味缺陷美
中大莊太量：港府應借鏡星洲房策息民怨
解決土地問題 公眾諮詢非最有效方法
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