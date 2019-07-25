李曉佳：遲到好過冇到的總商會

元朗襲擊事件 成突破口表達不滿

四大商會屬建制陣營，6月以來的修例風波及多次遊行衝突中，商會的表態都傾向親政府，但今次香港總商會藉元朗襲擊事件，提出與「反送中」陣營相同要求，有人說是轉軚，但筆者更相信是本港商界終於找到突破口去表達不滿。

先看看香港總商會的理事會構成，25名理事當中，主席是Hari Harilela Ltd集團夏雅朗，常務副主席是匯豐代表王冬勝，其他3名副主席分別是長和系李澤鉅、國泰（0293）史樂山、宏亞按揭證券孫立勳，代表本港主要大地產商、英資商賈及金融界別。其他理事還包括中銀香港（2388）總裁高迎欣、渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正、「蘭桂坊之父」盛智文、中電副主席阮蘇少湄、會德豐（0020）主席吳宗權，與中總、工總和廠商會主要骨幹為中小企有較大差異，所以其聲明所帶來的震撼也更甚。雖然理事之一、總商會的立法會代表林健鋒事後公開表示，對聲明立場提出其他意見，但有理由相信其行會成員身分令其更要從「政」，而非從「商」的角度考量。

同一天，三大商會也有發聲明，中總未有提及元朗事件；工總和廠商會呼籲政府應與各方溝通。不過，總商會已起帶頭作用，前日廠商會會長吳宏斌，以及代表地產商的地建會執委會主席，即會德豐副主席梁志堅，不約而同表示接受成立獨立調查委員會，檢討修例風波。

政府警方進退失據 漸波及商界

本欄上月一篇文章已指出，商界「反送中」根本是公開秘密，只不過礙於種種原因敢怒不敢言，口裡說支持政府，枱底則暗暗發功，除了地產及建造業議員石禮謙兩度在關鍵時刻發揮作用，一向親建制的律師會6月初發炮，炮轟特區政府不應倉卒修例，也被視為有商界手影。

事件發展至今，政府與警方進退失據帶來的影響確實已波及商界，新地（0016）旗下沙田新城市廣場淪為「戰場」，連續多日被市民圍堵聲討，港鐵（0066）在元朗襲擊事件中「大開車門」，更是飽受市民責難，執筆這一刻，新地表示已在西鐵元朗站上蓋商場Yoho Mall形點內安排安全區域，應付本周六元朗遊行可能發生的緊急事件，給受影響市民暫避，此舉顯然是不想重蹈新城市廣場覆轍。

太古新地成對比 大孖沙要保商譽

影響生意固然重要，商譽一朝喪也是大孖沙們不欲看到，太古廣場的口碑與新城市廣場的窘態形成強烈對比。之前商界「有口難言」，但元朗事件無差別襲擊一般市民，就成為突破口，讓商界可以在不觸碰政治之下表達不滿，雖然遲到一點，總比沒到好。

[李曉佳 財經澡堂]