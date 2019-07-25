經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

下一篇 上一篇

李曉佳：遲到好過冇到的總商會

【明報專訊】這兩天跟友人談論近日香港局勢，不約而同感到風向變了，星期日晚發生西鐵元朗站襲擊事件後，翌日本港四大商會之首、香港總商會發表的一則聲明，就是最好證明。聲明要求政府須撤回《逃犯條例》修訂、成立獨立調查委員會及官員問責，其中撤回修訂和獨立調查，是社會「反送中」五大訴求中的兩項。

元朗襲擊事件 成突破口表達不滿

四大商會屬建制陣營，6月以來的修例風波及多次遊行衝突中，商會的表態都傾向親政府，但今次香港總商會藉元朗襲擊事件，提出與「反送中」陣營相同要求，有人說是轉軚，但筆者更相信是本港商界終於找到突破口去表達不滿。

先看看香港總商會的理事會構成，25名理事當中，主席是Hari Harilela Ltd集團夏雅朗，常務副主席是匯豐代表王冬勝，其他3名副主席分別是長和系李澤鉅、國泰（0293）史樂山、宏亞按揭證券孫立勳，代表本港主要大地產商、英資商賈及金融界別。其他理事還包括中銀香港（2388）總裁高迎欣、渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正、「蘭桂坊之父」盛智文、中電副主席阮蘇少湄、會德豐（0020）主席吳宗權，與中總、工總和廠商會主要骨幹為中小企有較大差異，所以其聲明所帶來的震撼也更甚。雖然理事之一、總商會的立法會代表林健鋒事後公開表示，對聲明立場提出其他意見，但有理由相信其行會成員身分令其更要從「政」，而非從「商」的角度考量。

同一天，三大商會也有發聲明，中總未有提及元朗事件；工總和廠商會呼籲政府應與各方溝通。不過，總商會已起帶頭作用，前日廠商會會長吳宏斌，以及代表地產商的地建會執委會主席，即會德豐副主席梁志堅，不約而同表示接受成立獨立調查委員會，檢討修例風波。

政府警方進退失據 漸波及商界

本欄上月一篇文章已指出，商界「反送中」根本是公開秘密，只不過礙於種種原因敢怒不敢言，口裡說支持政府，枱底則暗暗發功，除了地產及建造業議員石禮謙兩度在關鍵時刻發揮作用，一向親建制的律師會6月初發炮，炮轟特區政府不應倉卒修例，也被視為有商界手影。

事件發展至今，政府與警方進退失據帶來的影響確實已波及商界，新地（0016）旗下沙田新城市廣場淪為「戰場」，連續多日被市民圍堵聲討，港鐵（0066）在元朗襲擊事件中「大開車門」，更是飽受市民責難，執筆這一刻，新地表示已在西鐵元朗站上蓋商場Yoho Mall形點內安排安全區域，應付本周六元朗遊行可能發生的緊急事件，給受影響市民暫避，此舉顯然是不想重蹈新城市廣場覆轍。

太古新地成對比 大孖沙要保商譽

影響生意固然重要，商譽一朝喪也是大孖沙們不欲看到，太古廣場的口碑與新城市廣場的窘態形成強烈對比。之前商界「有口難言」，但元朗事件無差別襲擊一般市民，就成為突破口，讓商界可以在不觸碰政治之下表達不滿，雖然遲到一點，總比沒到好。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕獨立調查委員會 撤回 修例風波 新城市廣場 香港總商會 元朗襲擊

上 / 下一篇新聞

望內海跑道地 嘉華會德豐127億奪標 每呎樓面價1.18萬 啟德區兩年半最低
望內海跑道地 嘉華會德豐127億奪標 每呎樓面價1.18萬 啟德區兩年半最低
話你知：啟德兩新盤1673伙年內出擊
話你知：啟德兩新盤1673伙年內出擊
恒隆淘大工業村 批建18萬呎商住項目
恒隆淘大工業村 批建18萬呎商住項目
匯豐恒生停「龍牀盤」樓花按揭
匯豐恒生停「龍牀盤」樓花按揭
朗濤收2500票 超額近10倍
朗濤收2500票 超額近10倍
新創建擬售新巴城巴 中資或洽購 作價逾23億 公司：不評論
新創建擬售新巴城巴 中資或洽購 作價逾23億 公司：不評論
港資公用事業 近年紛趁高減磅
港資公用事業 近年紛趁高減磅
港股未脫悶局 分析籲觀望美GDP
港股未脫悶局 分析籲觀望美GDP
曹貴子涉串謀欺詐將轉區院審理
曹貴子涉串謀欺詐將轉區院審理
外匯基金次季投資收益挫七成 港股拖累 單季收益374億
外匯基金次季投資收益挫七成 港股拖累 單季收益374億
招行上半年純利升13%
招行上半年純利升13%
商廈租金料遜預期 高盛唱淡太地冠君 社會動盪打擊商用物業 住宅好淡因素互抵消
商廈租金料遜預期 高盛唱淡太地冠君 社會動盪打擊商用物業 住宅好淡因素互抵消
團體要求回購領展 小股東：市值高不容易
團體要求回購領展 小股東：市值高不容易
ASM中期純利挫87% 訂單急增 料帶動今季收益
ASM中期純利挫87% 訂單急增 料帶動今季收益
北汽入股戴姆勒 八成資金靠貸款
北汽入股戴姆勒 八成資金靠貸款
意馬擬12億向「仙股大王」購英賭場
意馬擬12億向「仙股大王」購英賭場
交行：社保基金未來3月將沽貨
交行：社保基金未來3月將沽貨
科網4巨頭 遭美司法部反壟斷調查 晶片股績佳 帶動納指創新高
科網4巨頭 遭美司法部反壟斷調查 晶片股績佳 帶動納指創新高
用戶數據外泄 fb被罰近400億
用戶數據外泄 fb被罰近400億
歐元區製造業PMI 見6年半新低
歐元區製造業PMI 見6年半新低
WeWork爭取9月IPO
WeWork爭取9月IPO
劉思明：突破悶市 中海油服可取
劉思明：突破悶市 中海油服可取
梁志麟：央行放鴿 歐元也難大跌
梁志麟：央行放鴿 歐元也難大跌
盧志威：現况如七十年代專攻Nifty Fifty
盧志威：現况如七十年代專攻Nifty Fifty
技術取勝：太古地產向下突破
技術取勝：太古地產向下突破
恒大許家印蟬聯內地慈善王
恒大許家印蟬聯內地慈善王
兩學生做#怡翔局長「跟班」
兩學生做#怡翔局長「跟班」
劉思明：5G進入倒數 中興中線仍可取
劉思明：5G進入倒數 中興中線仍可取
周顯：憶起一位前議員
周顯：憶起一位前議員
湯文亮：不合作運動 做生意手段
湯文亮：不合作運動 做生意手段
鳳德邨已補價呎售1.9萬 貴絕公屋
鳳德邨已補價呎售1.9萬 貴絕公屋
從二手家俬品味缺陷美
從二手家俬品味缺陷美
中大莊太量：港府應借鏡星洲房策息民怨
中大莊太量：港府應借鏡星洲房策息民怨
解決土地問題 公眾諮詢非最有效方法
解決土地問題 公眾諮詢非最有效方法