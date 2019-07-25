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盧志威 美股搏擊

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盧志威：現况如七十年代專攻Nifty Fifty

【明報專訊】美國監管當局，終於出手調查包括FANG在內的互聯網巨頭，指他們壟斷搜尋、社交媒體和網購平台，如果屬實，相信又會有一輪罰款，只是如果只罰錢，不改變生態，這些互聯網公司仍然會取得競爭優勢，長期來說小公司生存空間愈來愈窄。

美股的走勢仍然集中，而且愈來愈有Nifty Fifty的味道，即是集中升幾十隻大價股，而且時間長達20年，名單內不少股票如美國運通、百威、道氏化工、GE、IBM、3M、Philip Morris、P&G、麥當勞、可口可樂、J&J等直至今天依然存在，在高峰時期Nifty Fifty的估值是大市的一倍以上，經歷八十年代的爆破，從低位計仍然是跑贏。

資金集中 仍難逃暴跌

1970年Nifty Fifty的誕生與今日的環境相近，包括低通脹、減稅政策、機構投資者增加（ETF）、行業集中度上升等，時至今日仍然相似，看看市場一直買入大型科網跟消費股，就是因為盈利確定性高，願意給更高的估值，而在Nifty Fifty當紅時期，即使大市下跌，跌幅仍然比大市為輕，所以捉到周期，有買貴冇買錯，這些大股的回報很吸引。

但是八十年代Nifty Fifty仍然難逃暴跌的命運，宏觀因素是石油危機、通脹上升、美元下跌，令盈利不再穩定，加上利率快速上升，商品進入牛市，如果高位接貨，有買貴冇買錯變成笑話。

美股太高 宜博大價股

今時今日的產業結構、市場氣氛跟當年類似，所以規律會重複，如果覺得美股高不勝寒，現價買入危危乎，不如就集中買入Nifty Fifty類股博一博，在通脹真正來臨之前，會見到商品飛升，暫時來講未見有發生，最多是黃金和通漲掛鈎債券先被炒高，作為對冲通脹的手法，石油和農產品價格不似會暴脹，所以Nifty Fifty還是會流行一段時間。

[盧志威 美股搏擊]

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