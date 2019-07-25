梁志麟：央行放鴿 歐元也難大跌

英國前外相約翰遜正式成為新首相，市場將留意未來新政府跟歐盟的脫歐談判，料英鎊後市將受消息主導，匯價於1.2350至1.2560上落。美元兌瑞郎受制於下降趨勢線，料匯價於0.9770至0.9920上落。

市場觀望議息 美匯指數上落格局

美國周五公布第二季GDP初值，市場預期按年增長將明顯放緩，但個人消費可錄得4%增長。雖然近日美匯指數回升，但預期市場觀望下周聯儲局議息，料指數於96.8至98.4上落。

美元兌日圓未能跌穿上月低位106.80後反彈，在投資氣氛平穩下，料匯價於107.20至109上落，中線要收高於109才可確定雙底已見。

澳元、紐元早前由低位回升，其中一個原因是央行已連續兩次減息，市場預期短期內再減息的機會不大。不過兩國基本面未見改善，澳洲消費信心更跌至2017年8月以來最低，加上亞洲經濟仍然疲弱，料減息壓力仍大。因此，預期澳元、紐元再升空間有限，料澳元受制於200天線0.7090水平，並回落至0.6910，紐元則於0.6620至0.6760上落。

伊朗扣留英國油輪，有機會令較為克制的歐洲國家加推制裁措施，中東局勢進一步緊張將支持油價，料美元兌加元於1.3020至1.3190整固後再回落。

雖然金價一度升穿6月高位1440美元，但技術上RSI於日線圖出現背馳，月線圖更出現超買，因此短線1470美元有阻力。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]