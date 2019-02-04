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WeWork爭取9月IPO

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，持續虧損的共享辦公室巨頭WeWork趁美股處於高位之際，爭取最早在9月首次公開募股（IPO）。倘若上市，估值達470億美元的WeWork，將會是今年規模僅次於優步（Uber）的IPO。

估值達470億美元 趁美股高位集資

消息稱，WeWork去年底向美國證交會（SEC）提交IPO文件，可能在下月公布上市計劃。與此同時，該公司將在未來數周敲定的一筆資產抵押貸款，預計將融資50億至60億美元，比原本計劃的融資額高出約20億美元。這筆融資可望為WeWork的現金儲備增加超過50億美元，有助於支撐公司的資產負債表，並減少其在IPO所需籌集的資金規模，從而增加其成功上市的概率，料今次IPO可能將集資數十億美元。

此外，閱後即焚通訊軟件Snapchat母公司SNAP，公布上市以來最強勁的用戶人數增長，且收入增長加快，反映軟件改進和領導層的全面改革，為業務帶來動力。Snapchat每日活躍用戶按季增7%，突破2億大關。人數較上季增加1300萬，主要歸功於早前推出的性別轉換和童顏濾鏡等大受歡迎。這是Snap用戶人數停滯或下降了3季後，連續兩季錄得增長。Snap第二季收入按年增48%至3.88億美元，遠高於預期。上季虧損也由去年同期的3.53億美元收窄至2.55億美元。Snap股價今年上漲超過1倍，昨早段股價升逾一成。（綜合報道）

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