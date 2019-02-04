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歐元區製造業PMI 見6年半新低

【明報專訊】歐洲製造業活動繼續萎縮，收縮幅度為接近7年最大。歐元區7月製造業PMI，由6月的47.9跌至46.4，為逾6年半新低。歐元區兩大經濟體數據低迷。德國7月製造業PMI觸及7年低位，恐將面臨輕微經濟衰退。法國的製造業活動在6月改善後，至7月再次停滯。分析認為，隨着經濟及職位增長放緩、通脹壓力低迷，料將推動歐洲央行加推刺激措施。市場預期歐央行將在今天的議息會議修訂前瞻指引，為9月減息鋪路。

若停飛持續 波音MAX或暫時停產

受737 MAX客機持續停飛影響，波音第二季表現遠遜預期。由於MAX停止交付，波音上季收入按年跌35%至158億美元，虧損更達29.4億美元，對比去年同期盈利有22億美元。波音預計MAX可於第四季初重投服務，但不能保證，若停飛持續延長，可能減少或暫停MAX的生產。波音股價早段跌近2%。

MAX停飛令波音次季稅前盈利扣減56億美元，相關費用包括波音預計須向航空公司支付的延遲交付費用及停飛賠償。此外，波音上季生產的MAX成本增17億美元，料上季和未來幾季的MAX利潤率將會降低。波音上季商用飛機交付量按年跌54％至90架飛機。

共同社引述知情人士稱，日產汽車計劃在全球裁員逾1萬人，包括讓僱員提前退休，以節省開支提高利潤。日產總人手約13.9萬人，裁員比例可能達一成左右。裁減幅度較5月公布的4800人大幅增加，預計日產將在周四公布財報時宣布消息，日本廠房也可能縮減部分生產線。

德銀第二季消化了3年大規模重組開支總額74億歐元（644億港元）的接近一半，令上季虧損達31億歐元（270億港元），是金融海嘯以來虧損最嚴重的季度。德銀股價昨跌約2％。

（綜合報道）

[國際金融]

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