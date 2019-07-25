科網4巨頭 遭美司法部反壟斷調查 晶片股績佳 帶動納指創新高

科技股早段偏軟，fb、Google、亞馬遜、蘋果早段股價微跌。不過美國晶片製造商得州儀器（Texas Instruments）業績勝預期刺激晶片股向上，帶動納指早段創新高。

調查有否損害創新 扼殺競爭

美國司法部將調查科技巨企如何擴大規模、擴張實力，並如何將業務伸延至其他領域。當局同時也關注科技巨頭如何利用其龐大的客戶網絡帶來影響力，以了解是否需要解決壟斷問題。相關調查暫時未有明確的終極目標，但最終可導致對個別企業的行為，展開更有針對性的調查。

美國財長梅努欽稱，司法部調查亞馬遜是否違反壟斷法規是正確的，認為它破壞美國零售業。對於美國總統特朗普的支持者——PayPal聯席創辦人蒂爾（Peter Thiel）質疑Google與中國關係密切有叛國之嫌，梅努欽認為，Google與中方合作不會引起擔憂。

美國司法部和聯邦貿易委員會（FTC）均擁有反壟斷執法權，近期它們確定了誰將牽頭調查涉及科技巨頭的不同問題，相關分工協議引起業界和投資者不安。司法部的最新調查，更可能會放大風險，因為部分企業可能同時面對司法部和FTC的反壟斷指控。

App Store被指偏袒自家產品

《華爾街日報》的研究指出，蘋果的軟件經常在其App Store的搜尋結果，排在競爭對手之前，且繞過蘋果在此類排名自訂的一些準則。該分析顯示，蘋果的軟件在超過60%的基本搜索（如地圖等）排名第一。這種主導地位使蘋果在這個每年支出達500億美元的市場佔有優勢。隨着iPhone銷量下降，與軟件相關的服務收入是蘋果實現利潤多元化戰略核心。蘋果回應稱，與App Store上的其他產品相比，沒有給自己的產品提供優勢。

民間壓力漸增 籲分拆巨企

用戶和政界也對科技企業的影響力感不安，甚至呼籲分拆像Google和fb等大型企業。除了司法部和FTC，美國眾院一個反壟斷委員會也將對科技業的潛在壟斷行為進行研究。歐洲的反壟斷機構也積極監察美國科技巨企的壟斷及私隱保障。《金融時報》稱，歐盟擬立法要求科技巨頭審查及移除其平台的不法內容，限制涉及仇恨、種族歧視的言論及政治廣告等。

（綜合報道）

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