意馬擬12億向「仙股大王」購英賭場

藍鼎國際（0582）早在2016年4月以約1.3億英鎊（約14.8億港元）收購利陞賭場，持貨約一年後，即在2017年9月宣布以25億元出售予孫粗洪，昨日意馬國際以約12.06億元全購利陞賭場股權，估計孫粗洪帳面蝕近12.94億元。

孫粗洪料蝕13億

去年利陞賭場收入為9888.7萬英鎊，按年大減36.98%；稅前溢利為671萬英鎊，減少57.17%；稅後溢利為477.7萬英鎊，減少61.56%。

利陞賭場現時有34張賭枱、 6台電子博彩終端及10台博彩機，對比藍鼎國際出售時的公告，賭枱數目減少了11張。

意馬國際提到，對比英國6家高端賭場的數據，去年利陞賭場收益的市場份額為41%，按年減少13個百分點；投注額市場份額為為52%，按年減少3個百分點；參加人數市場份額為32%，按年升7個百分點。