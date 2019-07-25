經濟
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意馬擬12億向「仙股大王」購英賭場

【明報專訊】意馬國際（0585）宣布擬收購英國利陞賭場，交易代價約1.22億英鎊（約12.06億港元），過去約3年間利陞賭場已三度易手，現時利陞賭場由「仙股大王」孫粗洪持有，今次交易孫粗洪帳面蝕逾五成。意馬國際提到，今次收購涉及新上市的反向收購行動，須待上市委員會批准公司作出的新上市申請後，方可作實，公司預期今年10月提出新上市申請，創越融資已獲委任為獨家保薦人。

藍鼎國際（0582）早在2016年4月以約1.3億英鎊（約14.8億港元）收購利陞賭場，持貨約一年後，即在2017年9月宣布以25億元出售予孫粗洪，昨日意馬國際以約12.06億元全購利陞賭場股權，估計孫粗洪帳面蝕近12.94億元。

孫粗洪料蝕13億

去年利陞賭場收入為9888.7萬英鎊，按年大減36.98%；稅前溢利為671萬英鎊，減少57.17%；稅後溢利為477.7萬英鎊，減少61.56%。

利陞賭場現時有34張賭枱、 6台電子博彩終端及10台博彩機，對比藍鼎國際出售時的公告，賭枱數目減少了11張。

意馬國際提到，對比英國6家高端賭場的數據，去年利陞賭場收益的市場份額為41%，按年減少13個百分點；投注額市場份額為為52%，按年減少3個百分點；參加人數市場份額為32%，按年升7個百分點。

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