經濟
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ASM中期純利挫87% 訂單急增 料帶動今季收益

【明報專訊】半導體裝嵌及包裝解決方案供應商ASM太平洋（0522）昨公布截至6月底止中期業績，受到中美貿易戰及經濟不明朗因素影響，行業表現疲弱，上半年錄得純利1.79億元，按年急跌87.2%，收入減少24.35%至72.75億元，每股盈利0.44元，擬派中期息每股1.3元，與去年同期相同。

料第三季營業額增長達6億美元

集團行政總裁李偉光表示，第二季新增訂單幅度接近歷史高位，並預期新增的訂單，將帶動第三季度營業額增長至5.5億6億美元。同時集團於近年開始精簡集團架構及成本管控，減低營業成本。預期第三季因毛利及營業額的改善，盈利將會增長；下半年半導體行業或會復蘇，並對行業中長期業務展望樂觀。

截至今年6月底，ASM上半年未完成訂單總額7.95億美元；第二季度新增訂單總額為6.02億美元，按季增30.8%，按年則跌17.3%；現金及銀行存款結存為25.1億港元。

面對中美貿易戰，李指海外客戶投資態度謹慎保守；反之中國客戶的投資態度卻較首季「積極」並有所增長，約佔公司客戶的44.8%。

越南客戶佔比6.1%

另外，越南客戶約佔公司客戶的6.1%，李指，越南的業務增長與中美貿易戰無關，是個別客戶的商業策略；部分客戶於數年前已策劃投資越南，集團故於當地增加供應商，近年亦在越南註冊公司，主要聘請售後工程師，負責產品安裝及維護。

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