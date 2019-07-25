商廈租金料遜預期 高盛唱淡太地冠君 社會動盪打擊商用物業 住宅好淡因素互抵消

明報記者 廖毅然

報告提及到近日香港社會的重要爭議，高盛指出，持續增加的不確定性，打擊樓市在第二季至今的氣氛，這些不確定性因素除了中美貿易談判外，亦包括香港《逃犯條例》修訂所引發的一連串社會運動，而這些事件對樓市交投量有負面影響。

恒地長實 評級調升至「買入」

然而該行認為，事件亦令到香港政府不太可能在短期內引入有爭議的政策，例如與土地改革有關的農地轉換及大嶼山填海等計劃。另一方面，利率亦有下跌的趨勢，上述因素都會對樓價有正面影響。在好壞因素，互相抵消下，該行認為今年全年住宅價格會保持不變，即下半年稍為回軟，而明年及後年均上升3％。

該行亦因此把恒地（0012）及長實（1113）評級由「中性」調升至「買入」，恒地更納入「確信買入」名單，目標價調升至53元。

指中美貿戰削辦公室需求

但對於商業地產，高盛就相對悲觀。該行指出，香港整體寫字樓的空置率在第二季為4.9％，預計未來會進一步上升，令租金受壓。原因包括中美貿易戰直接導致中資公司在香港的辦公室租賃需求降低，而宏觀經濟的疲弱亦影響環球性金融機構的需求，而部分共享辦公室撤出市場，則使供應上升。企業把辦公室遷移至非核心地段例如東區等，亦會影響中環的租金。

零售舖租增長預測降至零

零售商舖方面，本地零售數據欠佳，而人民幣下跌預期會影響旅客的消費意欲，導致該行把今年零售舖租的增長預測由2％降至零。

鑑於該行對商業地產的負面預測，報告把太古地產及冠君的評級由「中性」調低至「沽售」，目標價均減少13％，分別至6.9元及33.5元。太古地產及冠君股價昨日均逆市下跌，分別跌1.28％及2％，被唱好的長實則升1.55％，但恒地跌0.23％。