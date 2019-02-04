經濟
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外匯基金次季投資收益挫七成 港股拖累 單季收益374億

【明報專訊】環球市况在5月初起急劇轉變，導致首季以來的良好氣氛受到破壞，外匯基金在第二季的投資收益按季大跌。金管局公布，第二季外匯基金投資收益為374億元，按季減少七成。當中，香港股票由賺變蝕，而非港元資產的外匯估值則要下調。

明報記者 廖毅然

根據金管局的數據，第二季外匯基金的香港股票部分輕微虧損5億元，首季是賺208億元。不過期內港股確實表現疲弱，恒指在第二季累跌1.75％。至於其他股票投資方面，第二季賺152億元，總結上半年賺651億元。貢獻最大的是債券投資，第二季收益有397億元，按季增8.2％，上半年合共賺764億元。外匯方面，第二季非港元資產的估值下調170億元。

債券投資收益397億 按季增8.2％

雖然第二季投資收益按年下跌，但相較去年第二季幾近「見紅」而言，按年有明顯改善。總結上半年，外匯基金賺1708億元，主要有賴首季的投資收入，計及「其他投資」類別的125億元收益，賺1334億元，是歷來最好的一季。

金管局總裁陳德霖表示，全球股市在去年第四季因中美貿易戰升溫而大幅下調，在本年初憧憬貿易糾紛降溫而顯著反彈。但在5月中美貿易談判又陷入僵局，股市再次出現調整，直至6月中美表示會恢復談判，同時市場預期美國聯儲局減息，股市再次上升，標普500指數更創出歷史新高。恒指亦在上半年從年初的低位反彈約14％。債市方面，全球央行貨幣政策轉向寬鬆，外匯基金的債券組合錄得良好收益。

陳德霖：下半年投資環境充滿變數

展望下半年，陳德霖認為投資環境仍然充滿變數，雖然中美兩國在6月底同意恢復貿易談判，但不應假設雙方必然能於短期內達成協議。另外，英國脫歐亦是非常重要的變數。一旦硬脫歐出現，將會為歐洲的經濟和金融市場帶來震盪。他強調，金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，有需要時調整防禦性部署，並持續多元化投資，以進一步提升外匯基金應對市場波動的能力。

這是陳德霖最後一次以金管局總裁的身分公布外匯基金的季績，雖然他會在第三季完結後才離任，但他的任期是10月1日屆滿，過往金管局在10月底或11月初才會公布第三季外匯基金表現，相信屆時會由新任總裁派成績表。

相關字詞﹕債券 香港股票 金管局 陳德霖 外匯基金

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