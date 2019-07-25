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曹貴子涉串謀欺詐將轉區院審理

【明報專訊】證監會與廉政公署於2017年12月，向康宏環球（1019）多名前高層及員工採取聯合行動，康宏前董事、人稱「醫生」的曹貴子與兩名康宏前高層涉嫌因串謀收購關連公司獲利被捕；鼎成證券總經理李易明則涉與3名康宏前高層串謀安排發行債券詐騙被捕。兩案昨日在東區裁判法院提堂，控方透露會將案件轉介區域法院審理，涉及曹貴子一案押後至9月2日，另一案押後至8月23日再訊。

曹貴子（55歲）於5月被控串謀詐騙，控方昨日申請該案與康宏前首席財務總監陳麗兒（46歲）、前執行董事陳毅凱（51歲）被控的案件合併處理，並獲批准。3人現同被控一項串謀詐騙罪，控罪指他們透過康宏環球的附屬公司收購「信盈國際」時，隱瞞曹貴子持有康宏股份。

兩案押後至8月及9月再訊

此外，陳麗兒涉及另一宗案件。控罪指她與康宏環球前執行董事麥光耀（44歲）、前經理黃淑安（40歲）及鼎成證券總經理李易明（48歲），涉誘使康宏環球透過鼎成證券，向一家由麥光耀為股東及董事的經紀行，支付逾4960萬元的債券配售佣金，4人同被控一項串謀詐騙罪。

曹貴子續以20萬現金擔保

控方就上述兩宗案件申請毋須答辯，透露將轉介區域法院審理。兩案所有被告均獲保釋，曹貴子繼續以20萬元現金擔保，其餘被告則各以1萬元現金擔保。

【案件編號：ESCC1787-89/19 】

相關字詞﹕區域法院 陳麗兒 債券 串謀詐騙 曹貴子 康宏

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