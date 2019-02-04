經濟
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港股未脫悶局 分析籲觀望美GDP

【明報專訊】港股昨日先升後回，100天線（28,634點）得而復失，收市微升57點至28,524點，雖然成交增至600億元以上，惟仍屬偏低水平。市場人士認為，港股短期仍以靜局為主，處於板塊輪動狀態，展望美國於周五公布第二季國內生產總值（GDP），或會為下周帶來方向。

恒指一度升穿100天線 午後升幅收窄

恒指昨日高開111點後，早段最多升298點，升穿100天線，但午後升幅收窄，收市前競價時段（俗稱U盤）更嘜低16點，最終收市僅升57點或0.2%，報28,524點。國指收市升48點或0.45%，報10,858點，大市成交金額687億元，較上個交易日增加16%。

個股方面，潤地（1109）收市升3.53%至35.15元，是全日升幅最大藍籌，騰訊（0700）宣布將成為任天堂在中國的代理商，昨收市報365.6元，升1.95%，貢獻恒指升幅56點。本地地產股近乎全線下跌，新地（0016）及新世界（0017）分別跌0.76%及1.3%，太地（1972）亦跌1.28%至30.75元。

本地地產股 料仍受社會情况影響

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，昨日本地地產股中只得長實（1113）仍升1.55%至62.1元，反映市場主要憂慮在港持有較多商場的地產股，短期仍要受社會情况影響。他又稱，現時恒指以窄幅上落為主，如要走出困局，成交需要重上過去的水平，全線股份亦要一同向上。一旦周五公布的美國GDP表現勝預期，或影響聯儲局下周的議息會議，減息幅度不及預期，甚至是暫緩減息，將對港股造成負面影響。

中投傲揚：板塊輪動 小心摸頂

中投傲揚基金經理溫鋼城稱，港股短期仍持續悶局，成交偏軟，加上未見資金大舉入市，難重上29,000點水平，不過於28,200點仍有支持。他續指，現時資金在各板塊輪動，建議散戶小心摸頂入市，可待本周五美國公布GDP後，留意中美談判走向，為大市帶來方向才作部署。

相關字詞﹕溫鋼城 u盤 林樵基 地產股 減息 長實 新世界 恒指 港股

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