港資公用事業 近年紛趁高減磅

隨着英資財團如怡和、大東電報局，自1970至1990年代起陸續淡出香港公用事業，例如港燈、中華煤氣（0003）及香港電訊（6823）等，並由華資大孖沙如長和（0001）創辦人李嘉誠及恒地（0012）創辦人李兆基接手，加上新地（0016）於1981年收購持有九巴的載通（0062），主要公用事業全部落入華資財團手中。

長和系更善用港燈的土地資源，開發海怡半島等地產項目，新地亦不斷將九巴車廠重建增值。後來者鄭裕彤家族則因應1995年起香港開放固網牌，開始涉足電訊事業，並於1998年接手中巴巴士業務後，得以在香港的公用事業市場分一杯羹。

長和拆港燈引中資最大宗

踏入千禧世代，港公用事業現金流雖然穩定，但是回報率則不及以往，開始陸續減磅，減少資金積壓。當中以長和系等將港燈分拆上市，及引入國家電網及卡塔爾投資局的交易最大宗，先後大舉套現共近500億元。同時和電（0215）亦將固網業務轉售I Squared Captial，再套現145億元。九倉及新世界（0017）先後以95億元及6.5億元，轉售固網業務予外資控制的TPG及香港寬頻（1310）。