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新創建擬售新巴城巴 中資或洽購 作價逾23億 公司：不評論

【明報專訊】根據彭博引述消息人士報道，新創建（0659）正考慮以約3億美元（約23.4億港元）出售旗下新巴、城巴及新渡輪業務。據報道指，潛在買家包括中資招商局集團，但還處於初步階段，並未作最後決定。新創建回應指，不時收到不同的商業計劃，目前未有出售新巴及城巴的協議，對市場猜測不作評論。新創建昨日股價收報15.3元，跌1.16%。

明報記者 陳偉燊

該集團本身主要在中港兩地經營基建項目及服務業，基建業務以公路為核心，旁及貨櫃碼頭及物流、環境項目及電廠，和航空租賃業務；服務部門則以會展及港怡醫院等設施管理業務，加上協興建築及香港的公共交通業務為主。新創建近年亦不時調整資產組合，持續擴大飛機租賃組合之餘，亦正待完成以215億元收購富通保險的交易。

潛在買家招商局集團未回應

對於傳出出售公共交通業務，新創建回應指：「本集團不時收到不同的商業計劃，目前沒有協議出售城巴及新巴資產。對於市場猜測，本集團不作評論。」招商局集團方面，沒有就彭博的提問作出回應。在此之前，招商局集團在港主要透過招商局船務企業，經營上環及香港國際機場往來蛇口的客運航線，並無參與香港的公共交通業務。

已故富豪鄭裕彤，是在1998年透過新創建接手原中華汽車（0026）（下稱中巴）的車隊及員工，以新世界第一巴士名義經營，其後於2000年從恒地（0012）旗下香港小輪（0050）接手部分離島及九龍渡輪航線，至2003年，聯同鄭氏家族旗下私人公司周大福企業，以22億元向英國Stagecoach全購城巴後，將各類公共交通業務整合，由周企及新創建各佔五成股權。

新巴城巴共經營200路線

不過，由於業務逐漸欠缺增長動力，新創建先於2011年將經營九龍至澳門航線的新渡輪澳門，以3.5億元轉售予信德（0242），直到2016年3月，新創建以13.8億元購入周企手上的新創建交通服務餘下五成股權，令業務股權歸一。現時城巴及新巴共擁有1600架巴士，經營約200條路線。新渡輪則經營5條航線，共營運20艘渡輪。

去年中期業績 整體交通業務盈轉虧

新創建的巴士業務，在2018年6月底止年度，分部利潤按年下跌63%，由3.399億元跌至1.27億元，主要因為收入下跌及開支上升。到2018年底止中期業績更顯示，整體交通業務更由盈轉虧，基本無利可圖，要待今年1月獲批加價後，靜候扭轉虧損情况。

相關字詞﹕新渡輪 城巴 新巴 招商局集團 新創建

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