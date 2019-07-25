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匯豐恒生停「龍牀盤」樓花按揭

【明報專訊】內房佳源國際（2768）及舖王鄧成波家族持有的屯門「龍牀盤」菁雋，早前減價後大賣，惟隨着部分選用即供計劃的買家需於60日內「上會」，揭露銀行對該盤按揭限額早已爆滿，部分買家無法獲批按揭。

有業內人士解釋，銀行為樓花按揭定下額度屬行內常規，今次出現爆額，主要因為只有3家銀行包括匯豐、恒生（0011）及東亞（0023）願意承做菁雋的按揭，因而無法應付龐大按揭需求。

菁雋已獲批入伙紙、但仍未有滿意紙；賣方列明，買家若選用即供付款，成交期60日，但買家7月中簽訂買賣合約，物業最快9月底正式入伙，因此銀行會當作樓花按揭，從而觸碰到按揭額度。

銀行樓花按揭設限額屬常規

雖然匯豐及恒生暫停承做此樓盤的樓花按揭，東亞則尚未爆額。匯豐發言人表示，匯豐跟其他銀行一樣，在每個樓盤都受制於按揭貸款額，假如客戶希望申請有關項目的按揭貸款，可以用現樓形式申請。恒生發言人稱，該行於提供樓花類型之按揭服務時，會考慮多項因素，包括市場情况、風險評估、物業質素、樓花期等，從而提供相關安排，亦會設定貸款總額上限。

東亞發言人強調，該行接受菁雋即供按揭計劃之申請。

菁雋先後錄得3宗撻訂，發展商共殺訂約55萬元，惟未知是否與上會有關；有銀行界人士表示，買家不一定需要撻訂，可考慮改用建期付款，雖然折扣不同（較即供少3%），但銀行可承做現樓按揭，亦可找銀行以外的財務機構做樓花按揭，作為過渡期。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，中小型銀行對承做細價盤的按揭申請相對積極，建議未能成功申請大型銀行按揭的準業主盡快尋找其他合適銀行處理。

相關字詞﹕樓花按揭 鄧成波家族 佳源國際 菁雋 龍床盤

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