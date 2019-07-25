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恒隆淘大工業村 批建18萬呎商住項目

【明報專訊】恒隆地產（0101）近年在港鮮見物業發展，旗下牛頭角道7號、即2016年發生奪命迷你倉大火的淘大工業村一座，新近獲批建築圖則，為該集團目前在本港唯一已落實可發展的全新項目。另恒地（0012）紅磡「黃埔四街」部分位置獲批圖則，將建約33.6萬方呎樓面。

屋宇署公布，該署5月批出18份建築圖則，包括8項住宅及商住發展，其中淘大工業村一座獲批建1座31層高（在3層基座及1層地庫之上）的商住物業，住宅部分涉及15.13萬方呎，非住宅部分涉2.67萬方呎樓面，總樓面約17.8萬方呎。

資料顯示，恒隆目前在港主要銷售物業只餘下跑馬地藍塘道23至39號洋房項目；樓盤設18幢洋房，2016年底推出至今累售9伙，現餘9幢洋房待售。

恒地市區重建項目亦有新進展，紅磡「黃埔四街」部分項目、即機利士南路30至50號、必嘉街75至81號、黃埔街23至41號、寶其利街12A至22A號，獲批建一座27層高（在3層地庫之上）及兩座25層高商住物業，住宅涉28.15萬方呎、非住宅部分涉5.51萬方呎樓面，總樓面共33.6萬方呎。

恒地紅磡重建涉33萬呎樓面

另同系香港小輪（0050）及市建局合作的深水埗通州街、桂林街「設計及時裝基地」項目，獲批建兩座19層高（在7層基座及兩層地庫之上）商住項目，住宅可建9.77萬方呎，非住宅可建4.62萬方呎。

宏安地產（1243）青衣寮肚路地皮獲批1座16層高（在3層基座及1層地庫之上）商住項目，可建約9.01萬方呎，包括7.88萬方呎住宅及1.12萬方呎非住宅。

豪宅方面，華潤置地（1109）去年以59.29億元由周壽臣家族手上購入的南區壽山村道39號屋地，獲批建10座3層高洋房及1座會所，涉總樓面逾6.8萬方呎；上述地皮由潤地去年以59.29億元購入，成交價打破山頂前何東花園屋地2014年底以51億元售出的紀錄，成全港最大金額私人屋地成交。

長實海灣軒批建115萬呎商廈

長實（1113）紅磡紅鸞道海灣軒酒店項目獲批建兩幢13層高（2層地庫以上）商廈，涉115.65萬方呎樓面，連同毗鄰海韻軒及鶴園街13號項目，長實紅磡3個商業發展項目共提供約274萬方呎樓面。

相關字詞﹕市區重建 黃埔四街 屋宇署 建築圖則 淘大工業村

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