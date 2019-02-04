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望內海跑道地 嘉華會德豐127億奪標 每呎樓面價1.18萬 啟德區兩年半最低

【明報專訊】社會接連發生多宗衝突、氣氛極惡劣，上周僅接獲4份標書的啟德新一幅跑道區住宅地，昨日公布由嘉華國際（0173）、會德豐（0020）及中海外（0688）合組的財團，以127.398億元擊敗3家本地「大孖沙」投得，以地皮最高可建樓面107.58萬方呎計，折合每方呎樓面地價11,842元，除較市場估值下限1.3萬元低逾9%外，更是2016年12月嘉華以每方呎樓面地價1.02萬元投得同區第1K區2號地皮（現為嘉峯匯）後，區內逾兩年半新低。

明報記者 甘潔瑩、林尚民

連同昨日投得的上述啟德第4A區1號地皮，會德豐先後以合組財團形式，成功投得4幅啟德跑道區住宅地；餘下3幅地皮包括第4B區3號、第4B區1號、第4C區2號，加上去年以63.59億及68.89億元向海航購入第1L區1號及2號地皮，即合共持有啟德區內6幅地皮，稱得上是啟德大地主。

會德豐梁志堅：社會事件影響出價

對上述地皮成為啟德區內逾兩年半來樓面呎價最低的住宅地，會德豐副主席梁志堅回覆本報查詢時稱，整個項目總投資額至少200億元。

對近日社會發生的政治事件，梁表示，的確對集團的出價有一定影響，但他指做生意一定有風險，加上集團售出物業後也要增加土儲，即使近期社會氣氛不穩，仍然要入市。

對現時土地供應緊張，他表示：「賣埋明年，睇唔到政府有咩地可以出，『明日大嶼』唔係『明日』，起碼都10年！」所以，他認為政府應繼續積極覓地，或者可與發展商及鄉民積極商討發展新界地皮，以增土地供應；地價回落，樓價才有機會回落。

對於後市，他認為中國為香港的後盾，「點都唔會成個香港無晒」。

業界料開售呎價2.6萬起

嘉華國際營業及市場策劃總監溫偉明表示，項目位置優越，啟德發展區為香港未來最矚目的大型發展地區，配以逾千億元的配套設施，看好區內前景。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，是次地皮中標價較預期低，反映發展商受近日香港社會運動、中美貿易戰等影響，加上政府計劃開徵空置稅等因素，未來售樓速度減慢會影響利潤，所以在出價上有所折讓，但他相信大部分發展商仍對後市具信心。

林浩文預計，項目會發展為綜合式豪宅，以中小型單位為主，預計未來落成後以每方呎2.6萬元起出售。

地皮向九龍灣 可建107萬呎

啟德第4A區1號地皮面積約176,368方呎，最高可建樓面逾107.58萬方呎，當中將預留逾3萬方呎樓面作為社福設施；地皮位於跑道區內側，主要望九龍灣方向海景及東九龍市景，並非正對維多利亞港海景。

相關字詞﹕林浩文 溫偉明 梁志堅 啟德跑道區住宅地 中海外 會德豐 嘉華國際

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