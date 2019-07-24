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安聯投資Stephen B. Jue：資金由軟件股轉硬件股

【明報專訊】踏入業績期，美國個別科技股如亞馬遜最新一份成績表理想，帶動板塊上揚，而即使今年市况波動，五巨頭「FAANG」今年以來仍有逾17%累計升幅。安聯投資董事兼高級研究分析師Stephen B. Jue接受本報專訪時表示，科技股將迎來板塊輪動，估值較高的軟件股會有部分獲利盤出現，資金或轉向硬件股，相信半導體股會有吸引投資機會，並認為在基本面良好下，整個板塊下半年不會迎來大調整。

Stephen稱，今年科技股表現較為分化，硬件股和半導體受貿戰影響，表現相對較差，影響較少的軟件和服務類股份較好。他稱科技股經歷去年第四季調整，估值跌至5年平均水平低位後回升，現已難言便宜，但仍是合理水平。他續稱，低息環境有利企業繼續投資科技方面，並料在整體基本面仍佳下，股價不會出現大調整，下半年估計會有5％至10％調整空間。他指科技股自金融海嘯至今10次回調，幅度都是平均約10％，並且一般都可在3至6個月後迅速反彈；唯一一次例外便為去年第四季大跌約15％至17%，但現已接近重回當時水平。

軟件股持續增長 惟估值較高

他估計科技股未來將迎來板塊輪動，軟件和服務股會出現部分獲利情况，資金其後或移至硬件和半導體股。他認為軟件股仍可持續增長，只是估值較高，反而受貿易戰影響而表現落後的半導體股，如有關形勢改善，明年表現或會好轉。他稱現已接近買入半導體股的時機，但在仍有不明朗因素圍繞下，還需再作觀察，特別是不排除貿易戰有持續數年的可能。在半導體行業中，核心晶片包括感測器等一般都較重要，但隨之後數年的發展會由電子設備如手機，正轉移到發展物聯網（IoT）包括智能助理揚聲器，還有其他設備如電動車等，情况亦會轉變。Stephen指隨不同行業步入數碼化，猶如1980、90年代時，電腦應用逐漸移至商業活動上，現時就有facebook和Google透過分析用戶數據等，投放針對性廣告。在企業數碼轉型（Digital Transformation）過程，會形成不同新產品和服務，也意味半導體市場，會由過去消費者主導，改為商業主導。

人工智能勢掀新一波浪潮

人工智能為近年一個新興投資主題，Stephen稱人工智能已漸變成熟，初時以收集和分析數據為主，相信下一波研究周期為把其投入到電子設備上，勢掀起新一波浪潮。他形容人工智能如小孩剛過了「學爬」的階段，下一步便是「學行」，未來數年費用也會變得更便宜，以及更容易配置和變得更聰明，應用亦會漸增加。

他稱，人工智能為全球大勢所趨，雖然現時美國領先，但其他國家如中國也正在研發，不同國家都期望分一杯羹，故發展會變得碎片化，同時意味有更多公司受惠，現已不再是過去消費型互聯網時期，由FAANG壟斷行業，皆因人工智能會更多應用在不同商業，不再限於6至7間企業可受惠，而是會有過百間，也意味投資領域增加。

市况波動 可留意半導體股

Stephen有份管理的安聯環球人工智能股票基金，主要投資三大產業，分別是人工智能基建包括硬件公司、應用方面主要是軟件公司，以及相關企業。在去年底科技股調整後，他透露基金在有相關軟件和硬件股先部分獲利，現則在等待第二季業績期，並在市况波動時尋找機會，特別是半導體股。

基金選股會考慮公司本身業務和槓桿水平，以及在研發方面的投入水平，並了解公司研究進展等。由於人工智能沒有標準指數，加上科技發展迅速，行業競爭激烈，故他稱基金選股時要更緊貼觀察公司發展。

資金料流入新興市場

另外，資產管理公司Loomis Sayles推出亞洲債券增益策略，包括100至150隻債券，主要是美元計價債劵。該公司投資組合經理周秋霞認為，美國「轉鴿」減息，加上新興和發達國家的經濟增長差距，部分發達國家甚至出現負利率或導致資金流入新興市場，以及第三季美元有可能稍為轉弱等，都有利新興市場資產表現。該行估計，聯儲局將於本月底減息0.25厘，直至年底再以同樣幅度減息一次。

王俊騏 明報記者

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