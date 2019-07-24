馬主李萬益土瓜灣工廈申改建住宅

上述上鄉道33號鼎新大廈，現為一幢樓齡62年的10層高工業大廈，鄰近新世界（0017）今年初推售的瑧尚，該地帶為「住宅（戊類）」規劃用途。

城規會文件資料，項目佔地約4200方呎，業主擬重建成1幢24層高商住大廈，其中住宅部分涉約3.15萬方呎，提供80伙，平均實用面積約393方呎，意味項目主打中小型單位。此外，項目設有3層地舖及會所，涉約6300方呎，總樓面3.8萬方呎。

星星地產申大角嘴建工廈

此外，星星地產（1560）持有的大角嘴通州街107至111號德利大廈，向城規會申請重建1幢26層高新式工廈，並要求增加兩成地積比率至14.4倍，項目佔地約4160方呎，預計涉樓面面積5.99萬方呎。

資料顯示，上述物業由星星地產於去年初以2.6億元購入，以最新申請的可建樓面5.99萬方呎計，每方呎樓面地價4,340元。另伯恩光學楊建文家族申請強拍的觀塘年運工業大廈，新近以1908.2萬元增購1個單位，呎價約8500元。

伯恩光學增購觀塘工廈單位

此外，中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，黃竹坑道50號W50 21樓09及10室，面積約630及568方呎，以意向呎價約15,500元放售；即09室意向價約976.5萬元，10室意向價約880.4萬元，項目涉及總金額約1,857萬元。