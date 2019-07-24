豐景園尚築連錄減價成交

祥益分行經理林英傑表示，上述屯門豐景園1座中層8室，屬實用面積309方呎兩房戶，原業主最初開價460萬元放售，惟周日上環爆發大型反修例衝突，恐社會氣氛再轉差，減價15萬元或逾3%、至445萬元將單位沽出，實呎1.44萬元。

恐社會氣氛差 業主劈價3%沽貨

林指出，原業主2010年以118.8萬元購入，持貨9年帳面賺約326.2萬元，物業期內升值2.7倍。

元朗方面，利嘉閣經理陳奕熙表示，洪水橋尚築低層21室，實用面積243方呎，屬開放式間隔，原業主本月初叫價390萬元放售，新近以370萬元成交，實呎1.52萬元，即減價20萬元或5%。

原業主2015年6月以305萬元一手購入單位，持貨4年，帳面賺65萬元或21%。

豪宅市場亦錄得減價出售成交。由已故知名會計師陳普芬持有的渣甸山睦誠道12號大屋，2017年叫價3.6億元放盤，去年降價至3億元；市場消息指，物業新近以2.2億元售出，較最初叫價累減1.4億元或39%，以洋房實用面積3055方呎計，平均呎價約7.2萬元。

渣甸山洋房47年升值472倍

資料顯示，陳普芬早於1972年以46.5萬元購入有關物業，47年後物業升值逾2億元或472倍。

同時，大埔比華利山別墅錄得蝕讓成交。代理消息指，由前補習天王蕭源（原名蕭志勇）持有的比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積2031方呎，屬5房間隔，去年以2600萬元放盤，近日減價至2450萬元沽出，減幅5.8%，實呎1.2萬元。據了解，蕭源2011年以約3077萬元購入，持貨8年，帳面蝕627萬元或20%。

朱千雪1288萬購山光苑低層戶

另土地註冊處資料顯示，前港姐、藝人朱千雪上月以1228萬元購入跑馬地山光苑一個低層D室連車位，單位實用面積615方呎，實呎1.99萬元；原業主2009年以540萬元購入單位，持貨10年帳面獲利688萬元，賺幅1.2倍。