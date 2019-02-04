無懼社會氣氛差 新盤442伙伺機開售 匯璽III上載樓書 單位271呎起

明報記者 林尚民

上周四率先公布朗濤首張涉150伙的價單，整批折實平均實呎13,567元，周一再提價約6%加推100伙，折實平均實呎升至14,387元；發展商昨晚公布銷售安排，敲定周六首輪銷售推出238個單位，其中A組大手優先揀樓時段，買家最多可選購5個單位。

市場消息指出，朗濤過去5日累收約1800票，以開售單位計超額約6.5倍。

朗濤收1800票 周六首輪賣238伙

另內房福晟（0627）持有的何文田喇沙利道晟林，亦敲定周五首輪發售已開價的全數30伙，整批單位折實平均實呎約3.1萬元，屬九龍今年迄今最貴的新盤首推呎價，一房入場費約741萬元起。

綜合市場資訊，本周五、六兩天，至少有5個樓盤有銷售活動，元朗「大地主」之一的新地，亦推出PARK YOHO Napoli新一批單位，昨加推4號價單涉72伙，最貴一伙為25A座18樓A室特色戶，實用面積1203方呎，另連方呎平台和天台，折實價2,059.6萬元，呎價17,120元。

PARK YOHO Napoli將於周六發售145伙，包括136伙以發價單形式出售，另9伙招標發售。

事實上，元朗暴力事件無阻買家入市，新地元朗Grand YOHO二期，新近錄得成交，為實用789方呎的5座33樓D室、屬3房連儲物房間隔，成交價1762.7萬元，實呎22341元。

元朗Grand YOHO三房呎售2.2萬

另同系南昌站匯璽III，昨晚突擊上載樓書；項目提供1172伙，由3座高座（6、7、8座）、兩座低座（皇鑽匯及彗鑽匯），高座單位實用面積271方呎起、屬開放式戶，到最大的實用1515方呎。低座單位實用面積最大則是2171方呎，而匯璽一、二期最細單位實用分別為267及269方呎，樓盤預計明年7月落成，樓花期約一年。

新地表示，項目銷售部署在籌劃中，為讓公眾率先了解項目詳情，於官方網頁上載售樓說明書，實體售樓書將容後派發。

中原料本月一手成交跌兩成

此外，遠展（0035）元朗新盤珀爵，委託中原獨家代理；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，本月一手盤市場暫錄約970宗成交，料全月錄約1200宗，較6月錄約1550宗按月減兩成。