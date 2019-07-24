湯文亮：二手樓空置稅 令新樓樓價跌

業主趕出貨 樓價租金勢跌

新樓空置稅已經講了超過一年，如果不是立法會被破壞而要休會，可能已經二三讀通過，現在當然要等立法會復會才有機會，點解我會話有機會，因為地產建設商會話新樓空置稅並不公平，如果要開徵，就應該新樓，二手樓一齊做，地產商會的要求令我想起黃子華的「魚蛋論」，獲得較少魚蛋的買家不是要求攞多一粒魚蛋，而是希望攞走其他人多出的魚蛋，這是人性使然。不過，亦有人話，政府是不會取消新樓空置稅，所以商會才要求政府一視同仁，這個說法亦有道理。

如果地產商與二手樓買家一視同仁，地產商就大件事，因為用有限公司買一個住宅單位，買家是要付高達30%印花稅，地產商投地建房，斗零稅都不用付，不過，有人話這是沒有關係的，如果要付稅，地產商就會降低出價，羊毛始終出自羊身上，唔通出在豬身上？地產商當然不會額外繳付，老實說，的確有道理。

政府弱勢 空置稅料胎死腹中

有一個非常現實的結果，地產商可能想不到，就是二手樓空置稅會令到新樓樓價下跌，有人話風馬牛不相及，如果大家想深一層，如果二手樓業主知道空置單位要付大約5%空置稅，倒不如早一些賣樓，在賣樓時減多少價，就算唔賣，就將租金推跌一點，最緊要是將單位租出去，無論二手樓業主採取哪一種做法，最後都會令新樓樓價受壓，不過地產建設商會可能知道有不少新樓買家都是投資者，而買入的單位正在空置，所以，如果要求政府一二手樓空置稅同時徵收，將會有不少二手樓業主群起反對，以現時政府的跛腳情况，最大可能是讓一手樓空置稅「壽終正寢」，但如果政府順應商會要求，以現時惡劣形勢，在供應量大增之下，樓價可能會急跌，我認為商會了解實情，政府是不敢同時開徵一二手樓空置稅，不如趁政府病攞佢命，估計結果新樓空置稅將會胎死腹中。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]