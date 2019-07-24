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周顯 投資二三事

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周顯：騙子通常派頭十足

【明報專訊】昨天講起專騙老闆的金融騙子。通常，這些騙子都西裝革履，派頭十足，像上次那位做過上市公司董事，兼且溝過一個明星仔的那位，呢——就是幾年前，我同大家講過，賣南非礦，有黃金開採牌那位呢！就是滿口英文的那種老千了。

講番幾年前那個老千，我在本欄寫了出來，介紹他的那個女性朋友，幾乎同我絕交呢！記得再幾年前，又有一名馬來西亞老千，企圖同我sell Pre-IPO，結果非但被我寫了出來，還在富聲酒家白吃了他兩頓飯，介紹人也是同我絕了交……雖然後來又找回我，不過我都不睬她了。

專門吹牛仁兄 負責出面貸款

這令我記起另一名仁兄，呢，是溝了一位很紅的電視台女星那一位。

話說有一次，一名老闆要抵押一家北京酒店，經中間人介紹，來了香港，因為要在幾日內能夠拿出5億元現金的人，只有一位香港女人，這個女人有幾百億元現金。

這位老闆帶了女朋友來，而他的女朋友的密友之一，就是電視台姐仔。富婆當然不會親自出面借錢給酒店老闆啦，唔同卡士，見都費事見，於是就由一位專門吹牛的仁兄，負責出面貸款。

這位仁兄當然是亂吹二四六，說自己就是借出5億元的那個人，再加上旁邊的律師煽風點火，「證明」他是債主真身。女明星心想，嘩！隨便借出5億元，這條魚絕不能放過……於是，兩人便結婚了。

[周顯 投資二三事]

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