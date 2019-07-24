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劉思明：內房股指跑輸恒指 勿掉以輕心

【明報專訊】港股偏好，個別行業有炒作，但整體成交疲弱，缺乏指標性，相比下，內房股受壓，值得關注。恒指高開後一度倒跌，但很快在28,313點找到支持，之後兩度逼近28500點未能突破，收報28,466點，升95點或0.34%；國指升0.37%。大市成交縮減至588億元，撇除半日市，為今年次低，對上一次為7月5日，踏入下半年，投資氣氛變得冷清。

據《明報》港股數據庫，升跌比率60比40，升逾3%佔上升股份近一成，跌逾3%佔半成多；陽燭對陰燭為44比56，大市普遍上升，但買賣盤均沒有優勢。

個別行業的波幅較大，本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一下跌，內房跌逾2%且全線下跌，明顯受壓；電訊及媒體受個股累拖下跌逾1%，撇除個股，整體表現平穩。至於其他行業，跌幅均少於1%，偏軟而沒有沽壓。

內房股指高低位下移 下跌動力增

代表大型內房的恒生內地地產指數（內房股指），雖然收市險守於50天線，而行業有一半股份高於均線，尚未確認中線轉弱，但指數已經是月內兩度考驗均線，高低位逐步下移，下跌動力增，要提高警覺。由於內房股流通量高，股價波幅大，可謂投機者樂園，某程度也反映市場風險胃納狀况。

去年10月中內房股指相對恒指由低位回升，內房呈跑贏恒指趨勢，到10月底恒指亦見底回升；今年4月相對恒指高位回落，持續跑輸，到5月底恒指跌勢加劇。今年6月中以來，相對恒指反覆向下，近周加速下跌，不可掉以輕心。

至於上升行業，有兩成半升逾1%，軟件服務、科技器材齊升逾2%，但前者上升股份不足六成，後者超過九成上升，升勢全面。美圖（1357）由接近上市的低位大幅反彈三成，平安好醫生（1833）則由年內高位累跌四成後反彈7%，兩者都是超賣反彈，上升的持續性存疑。

科技器材股買盤積極

相比下，科技器材的買盤積極，瑞聲（2018）、ASM太平洋（0522）、華虹（1347）以陽燭高收，收市價較開市高出逾2.5%，並在淡靜的市况獲成交配合，昨天的成交相比60天平均增加25%至1.5倍。ASM走勢對辦（詳看昨天《技術取勝》），但要留意90元阻力不輕，宜候回吐或待確認突破追入。近期提到的舜宇（2382）、聯想（0992）、丘鈦（1478）亦保持強勢。

[劉思明 數據尋寶]

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