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劉思明：高鑫小注吸納等業績

【明報專訊】恒指昨日升95點，收報28,466點，成交金額588億元。美國封殺華為的態度有軟化迹象，總統特朗普與大型科企會面承諾迅速處理出口華為的申請，刺激器材部件及半導體股受捧，消息亦被作中美貿易談判有進展，相關概念股萬洲（0288）、敏華（1999）做好。不過，港股投資氣氛未有改善，成交跌至谷底，內地股市亦大吹淡風，火熱的科創板在第二個交易日降溫，活躍度大減。

科創板被視作中國版的納斯達克，旨在吸引本地科技企業回歸上市，重塑資本市場，除了發揮融資功能，也藉此增加投資渠道，避險資金外流的同時，引導資金流入，因此其表現及發展受到注視。由於科創板的新股，上市後的前5個交易日不設漲跌停限制，周一首個交易日登場飈升，一下子將投資者情緒推至高點，昨天第二個交易日普遍下跌，可以視乎市場化的健康調整，但熾熱程度明顯比預期失色，未來能否保持熱度，將會是對市場流動性及承接力有啟示。

科創板極速回落 反應遜預期

在港上市的科網股，除了少數如美團（3690）、閱文（0772）走勢偏強，大多疲不能興，即使昨天美圖（1357）、平安好醫生（1833）急升，卻似借勢炒作，高追要留神。相反，民生消費股持續有買盤支持，承接力強，出錯的機會也較低，高追了也較安心。內地超市龍頭高鑫零售（6808），走勢改善，可以留意。

高鑫經過早年的擴張後，隨着消費模式轉變及電商帶來衝擊，近年的業績反覆、停滯不前，2017年引入阿里巴巴為戰略股東，一度引起市場對公司轉型的憧憬，刺激股價大漲，但結果業績未有改善，股價高位大幅回落，今年5月跌至6.35元創52周新低。

高鑫料受惠數碼轉型

然而集團去年進行數碼轉型、基礎設施升級，將旗下數百家大潤發超市店全面數碼化，並與阿里巴巴淘鮮達業務接通，已逐步發展出線下線上經營模式，除了線上的業務帶來貢獻，亦帶動線下店舖表現。

據中金報告引述高鑫管理層表示，今年初以來，線上訂單量穩步提升，同店表現有所回暖；集團將旗下大潤發及歐尚品牌整合，有望進一步發揮規模效應，有助提升運營效率及盈利水平。

事實上，高鑫的股價5月見底回升，至今10天線、20天線及50天線呈高至低排序，形成中線向好趨勢。然而，現價相當預測市盈率超過25倍，為年內最高水平，雖然有更大催化劑才可以推動估值，中期業績將會是關鍵因素。部署上，該股近日於7.5元整固，可以小注吸納等待業績來臨，止蝕位可設於50天線約7.2元。

[劉思明 還看今朝]

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