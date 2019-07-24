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經濟
2019年7月24日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
鄭若驊申報在夫家族信託「有份」 安樂上市前 信託收兩物業3年租金4000萬
被指持安樂股份無申報 律政司：鄭無實際權益
恒指乾升不足百點 成交588億
內地科創板成交按日減半 僅4股升
人行行長易綱：內地現利率水平合適
東薈城完成擴建下月開幕 大增食肆數目及戲院
歐舒丹首季銷售淨額增19％
石鏡泉辭《經濟日報》執董副社長職
澳門博彩業進旺季 大行看淡賭收
BC科技推加密貨幣保險 最高受保限額39億
新城急沽物業項目 傳陽光城有份「執平貨」
麗展逾5.57億 購豐德麗橫琴項目
北汽集團入股戴姆勒5% 合作關係早於吉利 中資持股合共近15%
IMF降今明兩年全球經濟展望 核心通脹率跌或引發通縮風險
韓日貿易爭端 世貿開會討論
FTC歷來最大民事罰款 fb外泄數據傳罰390億
劉思明：高鑫小注吸納等業績
沈華：投資海外 切忌霧裏看花
涂國彬：憧憬減息 白銀創新高
植耀輝：後市不明朗 不建議入市
技術取勝：長建60元承接較大
華融清洗「流毒用語」 賴小民著作專訪全被禁
中國金融業高管 最高薪酬285萬人幣
劉思明：內房股指跑輸恒指 勿掉以輕心
周顯：騙子通常派頭十足
湯文亮：二手樓空置稅 令新樓樓價跌
無懼社會氣氛差 新盤442伙伺機開售 匯璽III上載樓書 單位271呎起
本月主要新盤 共錄12宗撻訂
豐景園尚築連錄減價成交
元朗周六遊行 美聯擬關部分分行
馬主李萬益土瓜灣工廈申改建住宅
啟德4C區1號地第二標價僅低3%
安聯投資Stephen B. Jue：資金由軟件股轉硬件股
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技術取勝：長建60元承接較大
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【明報專訊】華晨中國險守20天線（圖）
財險短線或受制9.5元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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鄭若驊申報在夫家族信託「有份」 安樂上市前 信託收兩物業3年租金4000萬
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